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Самолет с телами российских альпинистов вылетел из Непала - РИА Новости, 12.11.2024
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13:33 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/nepal-1983278554.html
Самолет с телами российских альпинистов вылетел из Непала
Самолет с телами российских альпинистов вылетел из Непала - РИА Новости, 12.11.2024
Самолет с телами российских альпинистов вылетел из Непала
Рейс с телами российских альпинистов, погибших на горе Дхаулагири, во вторник вылетел из Непала, сообщили РИА Новости в посольстве России. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:33
2024-11-12T13:33
непал
россия
катманду
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Рейс с телами российских альпинистов, погибших на горе Дхаулагири, во вторник вылетел из Непала, сообщили РИА Новости в посольстве России. "Все необходимые документы посольством оперативно оформлены. Самолет с телами уже вылетел из аэропорта города Катманду. Ожидается, что уже завтра они будут доставлены в Россию", - сообщили в диппредставительстве. Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел был объявлен сбор средств. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html
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непал, россия, катманду
Непал, Россия, Катманду
Самолет с телами российских альпинистов вылетел из Непала

Рейс с телами российских альпинистов, погибших на Дхаулагири, вылетел из Непала

Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Рейс с телами российских альпинистов, погибших на горе Дхаулагири, во вторник вылетел из Непала, сообщили РИА Новости в посольстве России.
"Все необходимые документы посольством оперативно оформлены. Самолет с телами уже вылетел из аэропорта города Катманду. Ожидается, что уже завтра они будут доставлены в Россию", - сообщили в диппредставительстве.
Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел был объявлен сбор средств.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
Российские альпинисты во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
"Могли бы выжить": перед гибелью в Непале альпинисты совершили необъяснимое
8 октября, 17:39
 
НепалРоссияКатманду
 
 
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