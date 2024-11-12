https://ria.ru/20241112/nepal-1983278554.html

Самолет с телами российских альпинистов вылетел из Непала

Самолет с телами российских альпинистов вылетел из Непала - РИА Новости, 12.11.2024

Самолет с телами российских альпинистов вылетел из Непала

Рейс с телами российских альпинистов, погибших на горе Дхаулагири, во вторник вылетел из Непала, сообщили РИА Новости в посольстве России. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:33

2024-11-12T13:33

2024-11-12T13:33

непал

россия

катманду

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя – РИА Новости. Рейс с телами российских альпинистов, погибших на горе Дхаулагири, во вторник вылетел из Непала, сообщили РИА Новости в посольстве России. "Все необходимые документы посольством оперативно оформлены. Самолет с телами уже вылетел из аэропорта города Катманду. Ожидается, что уже завтра они будут доставлены в Россию", - сообщили в диппредставительстве. Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел был объявлен сбор средств. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://ria.ru/20241008/alpinisty-1977024602.html

непал

россия

катманду

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непал, россия, катманду