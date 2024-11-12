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Россия и Индия договорились ускорить заключение соглашения по нефти - РИА Новости, 12.11.2024
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15:06 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/neft-1983301971.html
Россия и Индия договорились ускорить заключение соглашения по нефти
Россия и Индия договорились ускорить заключение соглашения по нефти - РИА Новости, 12.11.2024
Россия и Индия договорились ускорить заключение соглашения по нефти
Россия в рамках заседания межправительственной комиссии договорилась с Индией об ускорении процедуры заключения соглашения по долгосрочным поставкам нефти,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:06
2024-11-12T15:06
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Россия в рамках заседания межправительственной комиссии договорилась с Индией об ускорении процедуры заключения соглашения по долгосрочным поставкам нефти, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Договорились сегодня в рамках заседания межправкомиссии о том, чтобы ускорить процедуру заключения такого межправительственного соглашения. Это в интересах двух стран", - ответил он на вопрос о планах заключения долгосрочного соглашения между странами по поставке нефти. Мантуров отметил, что такое соглашение необходимо для более четкого понимания объемов и сроков поставки продукции. При этом в настоящее время Россия сконцентрирована на поставках сжиженного природного газа в Индию. "Мы предметно обсуждаем и сконцентрированы на поставках именно сжиженного природного газа", - заключил Мантуров.
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россия, индия, денис мантуров, в мире
Россия, Индия, Денис Мантуров, В мире
Россия и Индия договорились ускорить заключение соглашения по нефти

Россия договорилась с Индией ускорить заключение соглашения по поставкам нефти

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяные качалки . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Россия в рамках заседания межправительственной комиссии договорилась с Индией об ускорении процедуры заключения соглашения по долгосрочным поставкам нефти, заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Договорились сегодня в рамках заседания межправкомиссии о том, чтобы ускорить процедуру заключения такого межправительственного соглашения. Это в интересах двух стран", - ответил он на вопрос о планах заключения долгосрочного соглашения между странами по поставке нефти.
Мантуров отметил, что такое соглашение необходимо для более четкого понимания объемов и сроков поставки продукции. При этом в настоящее время Россия сконцентрирована на поставках сжиженного природного газа в Индию.
"Мы предметно обсуждаем и сконцентрированы на поставках именно сжиженного природного газа", - заключил Мантуров.
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