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В России нашли новый способ защиты картофеля от болезней - РИА Новости, 12.11.2024
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Наука
 
07:00 12.11.2024 (обновлено: 10:26 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/nauka-1983126847.html
В России нашли новый способ защиты картофеля от болезней
В России нашли новый способ защиты картофеля от болезней - РИА Новости, 12.11.2024
В России нашли новый способ защиты картофеля от болезней
Новый экологичный способ обработки клубней картофеля, который значительно снижает риск поражения проростков и молодых растений грибковыми инфекциями, предложили РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T07:00
2024-11-12T10:26
наука
наука
университетская наука
россия
сибирский федеральный университет
российская академия наук
российские инновации
продовольственная безопасность
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Новый экологичный способ обработки клубней картофеля, который значительно снижает риск поражения проростков и молодых растений грибковыми инфекциями, предложили ученые СФУ в составе исследовательского коллектива. Метод увеличивает урожайность картофеля на 5,6 тонн с гектара. Результаты представлены в Journal of Polymers and the Environment.К самым распространенным грибковым заболеваниям картофеля относятся ризоктониоз, альтернариоз, фитофтороз и фузариоз. Все они наиболее опасны в период прорастания картофеля и могут приводить к отставанию в росте и развитии, а также к гибели растений, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).Биотехнологи СФУ совместно с коллегами из Института биофизики СО РАН разработали способ предпосадочной обработки клубней. Их опрыскивают раствором вырабатываемого некоторыми бактериями природного полимера (поли-3-гидроксибутирата) с добавлением азокситробина, зарекомендовавшего себя как действенное средство против грибков (фунгицид).Биополимер играет роль "рубашки" или "пленки", распад которой обеспечивает постепенный выход действующего вещества."Фунгицид медленно и дозированно покидает "оболочку" из полимера, защищает корни и проростки. Сам же полимер, выступающий носителем для фунгицида, разлагается на воду и углекислоту особыми бактериями, которые в норме постоянно живут в местных почвах в определенных количествах. Этот полимер абсолютно безвреден для окружающей среды, о чем свидетельствуют более чем десятилетние испытания", — рассказала руководитель исследования, профессор базовой кафедры биотехнологии СФУ Светлана Прудникова.Она добавила, что преимущество предложенного способа по сравнению с традиционными методами обработки картофеля в агрохолдингах заключается в меньшем расходе фунгицидов. Вместо многократной обработки растений противогрибковый препарат добавляется единожды в раствор биополимера. Это обеспечивает постепенное высвобождение действующего вещества и постоянную защиту картофельных кустов на протяжении всего вегетационного периода.Новый метод, по словам ученых, весьма универсален: он может помочь, например, в борьбе с насекомыми, которые наносят вред картофелю и другим сельскохозяйственным культурам.В перспективе авторы планируют выйти на массовое производство поли-3-гидроксибутирата. Уже идут исследования, направленные на удешевление и введение в оборот сельскохозяйственных предприятий биополимерных "носителей" для действующего вещества.Исследование проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
https://ri.ria.ru/20240918/nauka-1973226793.html
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наука, университетская наука, россия, сибирский федеральный университет, российская академия наук, российские инновации, продовольственная безопасность
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Сибирский федеральный университет, Российская академия наук, Российские инновации, Продовольственная безопасность

В России нашли новый способ защиты картофеля от болезней

© Фото : СФУКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : СФУ
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Новый экологичный способ обработки клубней картофеля, который значительно снижает риск поражения проростков и молодых растений грибковыми инфекциями, предложили ученые СФУ в составе исследовательского коллектива. Метод увеличивает урожайность картофеля на 5,6 тонн с гектара. Результаты представлены в Journal of Polymers and the Environment.
К самым распространенным грибковым заболеваниям картофеля относятся ризоктониоз, альтернариоз, фитофтороз и фузариоз. Все они наиболее опасны в период прорастания картофеля и могут приводить к отставанию в росте и развитии, а также к гибели растений, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).
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Биотехнологи СФУ совместно с коллегами из Института биофизики СО РАН разработали способ предпосадочной обработки клубней. Их опрыскивают раствором вырабатываемого некоторыми бактериями природного полимера (поли-3-гидроксибутирата) с добавлением азокситробина, зарекомендовавшего себя как действенное средство против грибков (фунгицид).
Биополимер играет роль "рубашки" или "пленки", распад которой обеспечивает постепенный выход действующего вещества.
«
"Фунгицид медленно и дозированно покидает "оболочку" из полимера, защищает корни и проростки. Сам же полимер, выступающий носителем для фунгицида, разлагается на воду и углекислоту особыми бактериями, которые в норме постоянно живут в местных почвах в определенных количествах. Этот полимер абсолютно безвреден для окружающей среды, о чем свидетельствуют более чем десятилетние испытания", — рассказала руководитель исследования, профессор базовой кафедры биотехнологии СФУ Светлана Прудникова.
© Фото : СФУКартофель без обработки
Картофель без обработки
Картофель без обработки
© Фото : СФУ
1 из 2
© Фото : СФУКартофель с обработкой
Картофель с обработкой
Картофель с обработкой
© Фото : СФУ
2 из 2
Картофель без обработки
© Фото : СФУ
1 из 2
Картофель с обработкой
© Фото : СФУ
2 из 2
Она добавила, что преимущество предложенного способа по сравнению с традиционными методами обработки картофеля в агрохолдингах заключается в меньшем расходе фунгицидов. Вместо многократной обработки растений противогрибковый препарат добавляется единожды в раствор биополимера. Это обеспечивает постепенное высвобождение действующего вещества и постоянную защиту картофельных кустов на протяжении всего вегетационного периода.
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Новый метод, по словам ученых, весьма универсален: он может помочь, например, в борьбе с насекомыми, которые наносят вред картофелю и другим сельскохозяйственным культурам.
В перспективе авторы планируют выйти на массовое производство поли-3-гидроксибутирата. Уже идут исследования, направленные на удешевление и введение в оборот сельскохозяйственных предприятий биополимерных "носителей" для действующего вещества.
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НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияСибирский федеральный университетРоссийская академия наукРоссийские инновацииПродовольственная безопасность
 
 
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