https://ria.ru/20241112/nauka-1983126847.html

В России нашли новый способ защиты картофеля от болезней

В России нашли новый способ защиты картофеля от болезней - РИА Новости, 12.11.2024

В России нашли новый способ защиты картофеля от болезней

Новый экологичный способ обработки клубней картофеля, который значительно снижает риск поражения проростков и молодых растений грибковыми инфекциями, предложили РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T07:00

2024-11-12T07:00

2024-11-12T10:26

наука

наука

университетская наука

россия

сибирский федеральный университет

российская академия наук

российские инновации

продовольственная безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983125042_0:0:2437:1370_1920x0_80_0_0_7ea328be7a3c733a7a8a2e71fa90345d.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Новый экологичный способ обработки клубней картофеля, который значительно снижает риск поражения проростков и молодых растений грибковыми инфекциями, предложили ученые СФУ в составе исследовательского коллектива. Метод увеличивает урожайность картофеля на 5,6 тонн с гектара. Результаты представлены в Journal of Polymers and the Environment.К самым распространенным грибковым заболеваниям картофеля относятся ризоктониоз, альтернариоз, фитофтороз и фузариоз. Все они наиболее опасны в период прорастания картофеля и могут приводить к отставанию в росте и развитии, а также к гибели растений, рассказали в Сибирском федеральном университете (СФУ).Биотехнологи СФУ совместно с коллегами из Института биофизики СО РАН разработали способ предпосадочной обработки клубней. Их опрыскивают раствором вырабатываемого некоторыми бактериями природного полимера (поли-3-гидроксибутирата) с добавлением азокситробина, зарекомендовавшего себя как действенное средство против грибков (фунгицид).Биополимер играет роль "рубашки" или "пленки", распад которой обеспечивает постепенный выход действующего вещества."Фунгицид медленно и дозированно покидает "оболочку" из полимера, защищает корни и проростки. Сам же полимер, выступающий носителем для фунгицида, разлагается на воду и углекислоту особыми бактериями, которые в норме постоянно живут в местных почвах в определенных количествах. Этот полимер абсолютно безвреден для окружающей среды, о чем свидетельствуют более чем десятилетние испытания", — рассказала руководитель исследования, профессор базовой кафедры биотехнологии СФУ Светлана Прудникова.Она добавила, что преимущество предложенного способа по сравнению с традиционными методами обработки картофеля в агрохолдингах заключается в меньшем расходе фунгицидов. Вместо многократной обработки растений противогрибковый препарат добавляется единожды в раствор биополимера. Это обеспечивает постепенное высвобождение действующего вещества и постоянную защиту картофельных кустов на протяжении всего вегетационного периода.Новый метод, по словам ученых, весьма универсален: он может помочь, например, в борьбе с насекомыми, которые наносят вред картофелю и другим сельскохозяйственным культурам.В перспективе авторы планируют выйти на массовое производство поли-3-гидроксибутирата. Уже идут исследования, направленные на удешевление и введение в оборот сельскохозяйственных предприятий биополимерных "носителей" для действующего вещества.Исследование проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

https://ri.ria.ru/20240918/nauka-1973226793.html

https://ria.ru/20241014/nauka-1977381482.html

https://ria.ru/20241008/nauka-1976813667.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, россия, сибирский федеральный университет, российская академия наук, российские инновации, продовольственная безопасность