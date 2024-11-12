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Генсек НАТО призвал ЕС и США наращивать помощь Киеву - РИА Новости, 12.11.2024
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15:29 12.11.2024 (обновлено: 18:50 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/nato-1983311085.html
Генсек НАТО призвал ЕС и США наращивать помощь Киеву
Генсек НАТО призвал ЕС и США наращивать помощь Киеву - РИА Новости, 12.11.2024
Генсек НАТО призвал ЕС и США наращивать помощь Киеву
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ЕС и США совместно должны увеличивать помощь Киеву, чтобы "изменить траекторию конфликта". РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:29
2024-11-12T18:50
в мире
сша
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евросоюз
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украина
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ЕС и США совместно должны увеличивать помощь Киеву, чтобы "изменить траекторию конфликта"."Мы сообща должны подтвердить приверженность долгосрочной поддержке, и должны делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины… предоставляя Украине необходимую помощь, чтобы изменить траекторию конфликта", - заявил он в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Рютте также подчеркнул, что поддержка Украины "отвечает интересам как Европы, так США и индотихоокеанского региона, в частности, Южной Кореи и Японии".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект
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В мире, США, Киев, Евросоюз, НАТО, Украина, Марк Рютте, Эммануэль Макрон, Россия, Сергей Лавров, Выборы президента США — 2024
Генсек НАТО призвал ЕС и США наращивать помощь Киеву

Рютте призвал ЕС и США наращивать помощь Киеву, чтобы изменить ход конфликта

© AP Photo / Manon Cruz Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, Франция. 12 ноября 2024
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, Франция. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Manon Cruz
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, Франция. 12 ноября 2024
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ЕС и США совместно должны увеличивать помощь Киеву, чтобы "изменить траекторию конфликта".
"Мы сообща должны подтвердить приверженность долгосрочной поддержке, и должны делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины… предоставляя Украине необходимую помощь, чтобы изменить траекторию конфликта", - заявил он в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Рютте также подчеркнул, что поддержка Украины "отвечает интересам как Европы, так США и индотихоокеанского региона, в частности, Южной Кореи и Японии".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Украина спасена: НАТО нашла союзника, у которого особые счеты с Россией
Вчера, 08:00
 
В миреСШАКиевЕвросоюзНАТОУкраинаМарк РюттеЭммануэль МакронРоссияСергей ЛавровВыборы президента США — 2024
 
 
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