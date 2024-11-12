Генсек НАТО призвал ЕС и США наращивать помощь Киеву
Рютте призвал ЕС и США наращивать помощь Киеву, чтобы изменить ход конфликта
© AP Photo / Manon Cruz Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, Франция. 12 ноября 2024
© AP Photo / Manon Cruz
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, Франция. 12 ноября 2024
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БРЮССЕЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ЕС и США совместно должны увеличивать помощь Киеву, чтобы "изменить траекторию конфликта".
"Мы сообща должны подтвердить приверженность долгосрочной поддержке, и должны делать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины… предоставляя Украине необходимую помощь, чтобы изменить траекторию конфликта", - заявил он в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Рютте также подчеркнул, что поддержка Украины "отвечает интересам как Европы, так США и индотихоокеанского региона, в частности, Южной Кореи и Японии".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект