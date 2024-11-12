https://ria.ru/20241112/nato-1983187356.html

Украина спасена: НАТО нашла союзника, у которого особые счеты с Россией

Украина спасена: НАТО нашла союзника, у которого особые счеты с Россией - РИА Новости, 12.11.2024

Украина спасена: НАТО нашла союзника, у которого особые счеты с Россией

Экономика Германии летит в пропасть, правящая коалиция развалилась, ультраправые грозят захватить власть, уровень поддержки руководства страны — на историческом РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:00

2024-11-12T08:00

2024-11-12T13:16

аналитика

россия

украина

германия

дональд трамп

олаф шольц

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983253136_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_d099391116e4a4fb53a11628f5687a80.jpg

Экономика Германии летит в пропасть, правящая коалиция развалилась, ультраправые грозят захватить власть, уровень поддержки руководства страны — на историческом минимуме, но самым счастливым человеком в Европе — а возможно, и в мире — сейчас является канцлер ФРГ Олаф Шольц.Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц провел с избранным президентом США Дональдом Трампом телефонный разговор, от дружеской теплоты которого из черной промерзшей тевтонской земли начали лезть подснежники.В разговоре стороны обстоятельно и любезно "договорились работать вместе над возвращением мира в Европу" и всячески дружить, а это значит, что наконец Олаф, которому вся эта история с поддержкой Украины изначально была как кость в горле, может расслабиться: теперь решать все будут большие парни, и у него остается шанс войти в историю как "канцлер мира".На прошлой неделе в западные СМИ просочилась информация, что немецкий канцлер после победы Трампа начал в узком кругу обсуждать выход из украинской ловушки. Один из главных вариантов — "финляндизация" Украины, то есть отказ от членства в НАТО и фиксация нейтрального статуса страны по аналогии с нейтральной Финляндией во время противостояния СССР и альянса в период холодной войны. По мнению ведущих обозревателей, данная позиция обозначает "серьезную смену настроений по отношению к СВО" и "раскол по отношению к украинскому конфликту".Если сказать, что у союзников Германии по НАТО началась истерика, — это не сказать ничего. На фоне предательского слива второго по значению члена Североатлантического альянса остальные натовцы устроили показательное броуновское движение в цирке с конями: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден в эту среду будет уговаривать Трампа "не кидать" Украину; глава Минобороны Великобритании Джон Хили запилил целое послание Трампу, где он на все лады призывал того "оставаться приверженцем НАТО и Украины"; премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон поклялись убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине удары ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России, пока есть время; Польша решила на всякий случай, помимо членства в НАТО, создать отдельный военный союз с Францией и Британией, "опасаясь влияния исхода выборов в США на ход украинского конфликта". Проукраинские СМИ и вовсе захлестнул девятый вал: "Позиция Шольца подрывает не только безопасность и суверенность Украины, но и стабильность Европы"; "Отношение Шольца опасно не только для Украины, но и для Германии и всего Европейского континента".В роли врача-санитара со смирительной рубашкой в Берлин примчался генсек Североатлантического альянса Рютте и затащил Шольца на совместную пресс-конференцию. Согласно стенограмме мероприятия на сайте НАТО, Рютте говорил 99 процентов времени, пугая публику: "Если Путин выиграет на Украине, он там не остановится"; "Изменяющаяся линия фронта уже относится не только к Украине, но и ко всей НАТО" и так далее. При этом он как мантру повторял, что "Украина находится на безвозвратном пути в НАТО" и он "абсолютно уверен, что когда-то Украина станет членом альянса".Что на это ответил блаженно улыбавшийся Шольц, неизвестно, поскольку в стенограмме ему был посвящен только один пункт: "Олаф Шольц, канцлер Германии: что-то говорит по-немецки".Стало понятно, что разбредающееся в страхе и смятении стадо нужно было как-то собрать, привести в чувство и воодушевить. И тут ястребы-натовцы, пошарив в рукавах, выложили на стол новенький туз: доклад, посвященный сравнению военного потенциала НАТО и России, причем заказчиком доклада стал — внимание! — наш старый и добрый друг Greenpeace*, который в 2023 году мы вежливо попросили из страны за всякие мелкие и большие гадости.Непонятно, на каком этапе беззаветные защитники китят и котят стали большими специалистами по военным делам, но доклад от нового мощного союзника НАТО получился шикарным, красочным и убедительным.Главный вывод: "НАТО стронг, Россия — фи".Гринписовцы не стали напрягаться и поступили просто — взяли всяческие красивые докладики и слайдики, постучали на калькуляторе, и получилась картина Репина "Иван Грозный убивает сына-ухилянта": и совокупный военный бюджет НАТО в десять раз больше, чем у России; и боевых самолетов в пять раз больше; и солдат вроде как больше, но не совсем понятно, где они сейчас. По мнению авторов доклада, у России с НАТО паритет только в ядерном оружии, поэтому нужно срочно "инициировать политику контроля за ядерными вооружениями, которая будет источником нового доверия", то есть надо всеми силами ограничить возможности России в этом направлении под видом "нового подхода". А в общем и целом — мы красавчики и, если очень захотим, Россию победить сможем.Неизвестно, насколько бравурный доклад поднял смелость европейских членов НАТО, только вчера представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано как-то совсем траурно сообщил, что "никаких решений об отправке военных или миротворцев на Украину у Евросоюза нет".Пока натовцы при помощи Гринпис* решают, что им теперь делать и как побеждать Россию, наша армия идет вперед, не ожидая суперважных встреч, звонков и переговоров.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, конкретных планов по организации созвона Владимира Путина и Трампа пока нет (сообщения о состоявшемся телефонном разговоре между ними — фейк); какой-либо подготовки к телефонному разговору российского президента и канцлера Германии не ведется; Россия не исключает, что лидеры европейских стран могут убедить администрацию действующего президента США Джо Байдена до его ухода с поста разрешить ракетные удары вглубь России, но это не будет иметь значения; Россия продолжит спецоперацию до достижения своих целей и поставки западных вооружений Киеву изменить ее динамику не смогут.Время и условия мира будет диктовать наша армия — и никакие "сильные позиции" нашим противникам не помогут, даже если к ним на помощь придут полчища крыс и шакалов из Красной книги.* Организация, признанная в России нежелательной.

https://ria.ru/20241111/ssha-1982996833.html

https://ria.ru/20241111/sholts-1982986306.html

https://ria.ru/20241111/es-1983090905.html

https://ria.ru/20241111/pushkov-1983064919.html

https://ria.ru/20241111/tramp-1982985896.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983175776.html

https://ria.ru/20241111/tramp-1983178900.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, украина, германия, дональд трамп, олаф шольц, нато