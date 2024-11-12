https://ria.ru/20241112/nagrazhdenie-1983356011.html

Посол Белоруссии в России вручил Пахмутовой орден Дружбы народов

Посол Белоруссии в России вручил Пахмутовой орден Дружбы народов - РИА Новости, 12.11.2024

Посол Белоруссии в России вручил Пахмутовой орден Дружбы народов

Посол Белоруссии в России Александр Рогожник вручил орден Дружбы народов композитору Александре Пахмутовой, сообщила во вторник дипмиссия. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:36

2024-11-12T17:36

2024-11-12T17:36

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россия

александра пахмутова

александр лукашенко

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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник вручил орден Дружбы народов композитору Александре Пахмутовой, сообщила во вторник дипмиссия. Пахмутова в субботу отметила 95-летие. "Посол Беларуси в России Александр Рогожник вручил орден Дружбы народов композитору, Народной артистке СССР Александре Николаевне Пахмутовой", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в его Telegram-канале. В дипмиссии напомнили, что этой государственной наградой Пахмутова награждена указом президента Белоруссии Александра Лукашенко за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая содействует сближению и взаимообогащению национальных культур. "А еще посол передал Александре Пахмутовой приглашение от главы государства посетить Беларусь - на "Славянский базар" или в любое удобное время", - говорится в сообщении. Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). Пахмутова – советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен, герой Социалистического труда, народная артистка СССР, лауреат государственной премии РФ, двух государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена святого апостола Андрея Первозванного.

https://ria.ru/20241105/mishustin-1981955308.html

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Артем Смирнов

белоруссия, россия, александра пахмутова, александр лукашенко