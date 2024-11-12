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Посол Белоруссии в России вручил Пахмутовой орден Дружбы народов - РИА Новости, 12.11.2024
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Союзное государство
 
17:36 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/nagrazhdenie-1983356011.html
Посол Белоруссии в России вручил Пахмутовой орден Дружбы народов
Посол Белоруссии в России вручил Пахмутовой орден Дружбы народов - РИА Новости, 12.11.2024
Посол Белоруссии в России вручил Пахмутовой орден Дружбы народов
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник вручил орден Дружбы народов композитору Александре Пахмутовой, сообщила во вторник дипмиссия. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:36
2024-11-12T17:36
союзное государство
белоруссия
россия
александра пахмутова
александр лукашенко
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник вручил орден Дружбы народов композитору Александре Пахмутовой, сообщила во вторник дипмиссия. Пахмутова в субботу отметила 95-летие. "Посол Беларуси в России Александр Рогожник вручил орден Дружбы народов композитору, Народной артистке СССР Александре Николаевне Пахмутовой", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в его Telegram-канале. В дипмиссии напомнили, что этой государственной наградой Пахмутова награждена указом президента Белоруссии Александра Лукашенко за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая содействует сближению и взаимообогащению национальных культур. "А еще посол передал Александре Пахмутовой приглашение от главы государства посетить Беларусь - на "Славянский базар" или в любое удобное время", - говорится в сообщении. Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). Пахмутова – советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен, герой Социалистического труда, народная артистка СССР, лауреат государственной премии РФ, двух государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена святого апостола Андрея Первозванного.
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белоруссия, россия, александра пахмутова, александр лукашенко
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Александра Пахмутова, Александр Лукашенко

Посол Белоруссии в России вручил Пахмутовой орден Дружбы народов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова
 Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник вручил орден Дружбы народов композитору Александре Пахмутовой, сообщила во вторник дипмиссия.
Пахмутова в субботу отметила 95-летие.
© Посольство Беларуси в России/TelegramКадр из видео вручения ордена Дружбы народов композитору Александре Пахмутовой послом Белоруссии в России Александром Рогожником
Кадр из видео вручения ордена Дружбы народов композитору Александре Пахмутовой послом Белоруссии в России Александром Рогожником - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Посольство Беларуси в России/Telegram
Кадр из видео вручения ордена Дружбы народов композитору Александре Пахмутовой послом Белоруссии в России Александром Рогожником
"Посол Беларуси в России Александр Рогожник вручил орден Дружбы народов композитору, Народной артистке СССР Александре Николаевне Пахмутовой", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в его Telegram-канале.
В дипмиссии напомнили, что этой государственной наградой Пахмутова награждена указом президента Белоруссии Александра Лукашенко за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая содействует сближению и взаимообогащению национальных культур.
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"А еще посол передал Александре Пахмутовой приглашение от главы государства посетить Беларусь - на "Славянский базар" или в любое удобное время", - говорится в сообщении.
Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). Пахмутова – советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен, герой Социалистического труда, народная артистка СССР, лауреат государственной премии РФ, двух государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена святого апостола Андрея Первозванного.
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Союзное государствоБелоруссияРоссияАлександра ПахмутоваАлександр Лукашенко
 
 
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