Посол Белоруссии в России вручил Пахмутовой орден Дружбы народов
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанк Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова
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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник вручил орден Дружбы народов композитору Александре Пахмутовой, сообщила во вторник дипмиссия.
Пахмутова в субботу отметила 95-летие.
© Посольство Беларуси в России/TelegramКадр из видео вручения ордена Дружбы народов композитору Александре Пахмутовой послом Белоруссии в России Александром Рогожником
Кадр из видео вручения ордена Дружбы народов композитору Александре Пахмутовой послом Белоруссии в России Александром Рогожником
"Посол Беларуси в России Александр Рогожник вручил орден Дружбы народов композитору, Народной артистке СССР Александре Николаевне Пахмутовой", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в его Telegram-канале.
В дипмиссии напомнили, что этой государственной наградой Пахмутова награждена указом президента Белоруссии Александра Лукашенко за значительный вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, плодотворную творческую деятельность, которая содействует сближению и взаимообогащению национальных культур.
"А еще посол передал Александре Пахмутовой приглашение от главы государства посетить Беларусь - на "Славянский базар" или в любое удобное время", - говорится в сообщении.
Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). Пахмутова – советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен, герой Социалистического труда, народная артистка СССР, лауреат государственной премии РФ, двух государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена святого апостола Андрея Первозванного.