https://ria.ru/20241112/naezd-1983283108.html

При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек

При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек - РИА Новости, 12.11.2024

При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек

При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек, сообщило местное отделение полиции. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:56

2024-11-12T13:56

2024-11-12T16:03

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ПЕКИН, 12 ноя — РИА Новости. При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек, сообщило местное отделение полиции."Одиннадцатого ноября, около 19:48 по местному времени (14:48 мск), водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре города Чжухай, что привело к смерти 35 человек", — отметили в ведомстве.Еще 43 человека получили ранения, их госпитализировали. Жизням пострадавших ничего не угрожает.Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, они взяли под контроль 62-летнего водителя по фамилии Фань, а также помогли доставить в больницу пострадавших.В ведомстве уточнили, что мужчина ворвался на небольшом внедорожнике в городской спортивный центр и налетел на занимавшихся в нем людей. Стражам порядка удалось остановить водителя, когда он пытался скрыться с места преступления."Сотрудники полиции обнаружили, что Фань, сидя в машине, наносил себе увечья ножом, после чего сразу же задержали его и отправили в больницу", — добавили в ведомстве.Водитель впал в кому, у служб безопасности пока нет возможности его допросить.Согласно предварительным данным расследования, причиной поведения Фаня могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, следствие продолжается.Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился строго, в соответствии с законом наказать водителя автомобиля, которого он назвал преступником. Он также поручил приложить все усилия для спасения раненых и оказать помощь пострадавшим и их семьям.В генконсульстве России в Гуанчжоу сообщили РИА Новости, что сообщений о пострадавших при инциденте россиянах не поступало.

https://ria.ru/20230909/gruzovik-1895169045.html

https://ria.ru/20220604/poezd-1793147846.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай