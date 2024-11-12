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При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек - РИА Новости, 12.11.2024
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13:56 12.11.2024 (обновлено: 16:03 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/naezd-1983283108.html
При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек
При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек - РИА Новости, 12.11.2024
При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек
При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек, сообщило местное отделение полиции. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:56
2024-11-12T16:03
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ПЕКИН, 12 ноя — РИА Новости. При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек, сообщило местное отделение полиции.&quot;Одиннадцатого ноября, около 19:48 по местному времени (14:48 мск), водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре города Чжухай, что привело к смерти 35 человек&quot;, — отметили в ведомстве.Еще 43 человека получили ранения, их госпитализировали. Жизням пострадавших ничего не угрожает.Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, они взяли под контроль 62-летнего водителя по фамилии Фань, а также помогли доставить в больницу пострадавших.В ведомстве уточнили, что мужчина ворвался на небольшом внедорожнике в городской спортивный центр и налетел на занимавшихся в нем людей. Стражам порядка удалось остановить водителя, когда он пытался скрыться с места преступления.&quot;Сотрудники полиции обнаружили, что Фань, сидя в машине, наносил себе увечья ножом, после чего сразу же задержали его и отправили в больницу&quot;, — добавили в ведомстве.Водитель впал в кому, у служб безопасности пока нет возможности его допросить.Согласно предварительным данным расследования, причиной поведения Фаня могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, следствие продолжается.Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился строго, в соответствии с законом наказать водителя автомобиля, которого он назвал преступником. Он также поручил приложить все усилия для спасения раненых и оказать помощь пострадавшим и их семьям.В генконсульстве России в Гуанчжоу сообщили РИА Новости, что сообщений о пострадавших при инциденте россиянах не поступало.
https://ria.ru/20230909/gruzovik-1895169045.html
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в мире, китай
В мире, Китай
При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек

При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек, 43 ранены

© AP Photo / Ng Han GuanЦветы на месте наезда автомобиля на пешеходов в Чжухае
Цветы на месте наезда автомобиля на пешеходов в Чжухае - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Цветы на месте наезда автомобиля на пешеходов в Чжухае
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ПЕКИН, 12 ноя — РИА Новости. При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек, сообщило местное отделение полиции.
«

"Одиннадцатого ноября, около 19:48 по местному времени (14:48 мск), водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре города Чжухай, что привело к смерти 35 человек", — отметили в ведомстве.

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Еще 43 человека получили ранения, их госпитализировали. Жизням пострадавших ничего не угрожает.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, они взяли под контроль 62-летнего водителя по фамилии Фань, а также помогли доставить в больницу пострадавших.
В ведомстве уточнили, что мужчина ворвался на небольшом внедорожнике в городской спортивный центр и налетел на занимавшихся в нем людей. Стражам порядка удалось остановить водителя, когда он пытался скрыться с места преступления.
«

"Сотрудники полиции обнаружили, что Фань, сидя в машине, наносил себе увечья ножом, после чего сразу же задержали его и отправили в больницу", — добавили в ведомстве.

Водитель впал в кому, у служб безопасности пока нет возможности его допросить.
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Согласно предварительным данным расследования, причиной поведения Фаня могло стать недовольство результатом раздела имущества после развода. Против подозреваемого возбудили уголовное дело, следствие продолжается.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился строго, в соответствии с законом наказать водителя автомобиля, которого он назвал преступником. Он также поручил приложить все усилия для спасения раненых и оказать помощь пострадавшим и их семьям.
В генконсульстве России в Гуанчжоу сообщили РИА Новости, что сообщений о пострадавших при инциденте россиянах не поступало.
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