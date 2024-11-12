https://ria.ru/20241112/mwm-1983229538.html

СМИ рассказали о новых ожиданиях Запада от Украины

СМИ рассказали о новых ожиданиях Запада от Украины - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ рассказали о новых ожиданиях Запада от Украины

На Западе понимают, что нужно готовиться к потере Украиной территорий, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:53

2024-11-12T09:53

2024-11-12T12:54

в мире

украина

россия

донецкая народная республика

владимир путин

дональд трамп

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На Западе понимают, что нужно готовиться к потере Украиной территорий, пишет Military Watch Magazine."На фоне все более масштабных украинских потерь в западных странах все больше соглашаются в том, что конфликт проигран и что западному миру необходимо планировать будущее, в котором большая часть Украины, если не вся ее территория, будет находиться под контролем или влиянием России", — говорится в материале.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация, отмена антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин 7 ноября отметил, что слова Дональда Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран. При этом президент подчеркнул, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако не делает этого из-за того, что лидеры стран Запада сами отказались от контактов с Кремлем.

https://ria.ru/20241111/times-1983025917.html

украина

россия

донецкая народная республика

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, владимир путин, дональд трамп, международный дискуссионный клуб "валдай"