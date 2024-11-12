СМИ рассказали о новых ожиданиях Запада от Украины
MWM: Запад понимает, что ему нужно готовиться к потере Украиной территорий
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. На Западе понимают, что нужно готовиться к потере Украиной территорий, пишет Military Watch Magazine.
«
"На фоне все более масштабных украинских потерь в западных странах все больше соглашаются в том, что конфликт проигран и что западному миру необходимо планировать будущее, в котором большая часть Украины, если не вся ее территория, будет находиться под контролем или влиянием России", — говорится в материале.
В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению ситуации на Украине: признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризация и денацификация, отмена антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива предусматривает реальную возможность остановки конфликта и его перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин 7 ноября отметил, что слова Дональда Трампа о стремлении разрешить украинский кризис заслуживают внимания. Российский лидер заявил о готовности создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта, чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран. При этом президент подчеркнул, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако не делает этого из-за того, что лидеры стран Запада сами отказались от контактов с Кремлем.
СМИ рассказали о радикальном плане Запада по Украине
11 ноября, 10:47