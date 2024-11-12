https://ria.ru/20241112/most-1983265471.html

В Абхазии силовики разблокировали движение по Кодорскому мосту

В Абхазии силовики разблокировали движение по Кодорскому мосту - РИА Новости, 12.11.2024

В Абхазии силовики разблокировали движение по Кодорскому мосту

Силовикам удалось разблокировать движение по Кодорскому мосту в Абхазии, который перекрывала оппозиция, сообщил РИА Новости начальник ГАИ Очамчирского района... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:47

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СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Силовикам удалось разблокировать движение по Кодорскому мосту в Абхазии, который перекрывала оппозиция, сообщил РИА Новости начальник ГАИ Очамчирского района Эдуард Кукуризе."Движение через реку Кодор восстановлено. Автомобили двигаются беспрепятственно", — сказал собеседник агентства.Как пояснил РИА Новости источник в абхазской оппозиции, протестующим не удалось во второй раз заблокировать движение по мосту через Кодор, так как силовики перехватили инициативу.Таким образом, сейчас активисты блокируют два из трех мостов, ведущих в Сухум, — верхний и нижний Гумистинские мосты.Протесты в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент республики принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии и выступает против ратификации документа.Служба госбезопасности задержала несколько оппозиционеров за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум и заявляет, что будет держать проезд закрытым, пока не отпустят задержанных.

https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983247492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, гибдд мвд рф, в мире, протесты в абхазии — 2024