https://ria.ru/20241112/most-1983265471.html
В Абхазии силовики разблокировали движение по Кодорскому мосту
В Абхазии силовики разблокировали движение по Кодорскому мосту - РИА Новости, 12.11.2024
В Абхазии силовики разблокировали движение по Кодорскому мосту
Силовикам удалось разблокировать движение по Кодорскому мосту в Абхазии, который перекрывала оппозиция, сообщил РИА Новости начальник ГАИ Очамчирского района... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:47
2024-11-12T12:47
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СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Силовикам удалось разблокировать движение по Кодорскому мосту в Абхазии, который перекрывала оппозиция, сообщил РИА Новости начальник ГАИ Очамчирского района Эдуард Кукуризе."Движение через реку Кодор восстановлено. Автомобили двигаются беспрепятственно", — сказал собеседник агентства.Как пояснил РИА Новости источник в абхазской оппозиции, протестующим не удалось во второй раз заблокировать движение по мосту через Кодор, так как силовики перехватили инициативу.Таким образом, сейчас активисты блокируют два из трех мостов, ведущих в Сухум, — верхний и нижний Гумистинские мосты.Протесты в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент республики принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии и выступает против ратификации документа.Служба госбезопасности задержала несколько оппозиционеров за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум и заявляет, что будет держать проезд закрытым, пока не отпустят задержанных.
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983247492.html
https://ria.ru/20241112/sukhum-1983223584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, гибдд мвд рф, в мире, протесты в абхазии — 2024
Абхазия, ГИБДД МВД РФ, В мире, Протесты в Абхазии — 2024
В Абхазии силовики разблокировали движение по Кодорскому мосту
В Абхазии разблокировали Кодорский мост, который перекрывала оппозиция
СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Силовикам удалось разблокировать движение по Кодорскому мосту в Абхазии, который перекрывала оппозиция, сообщил РИА Новости начальник ГАИ Очамчирского района Эдуард Кукуризе.
"Движение через реку Кодор восстановлено. Автомобили двигаются беспрепятственно", — сказал собеседник агентства.
Как пояснил РИА Новости источник в абхазской оппозиции, протестующим не удалось во второй раз заблокировать движение по мосту через Кодор, так как силовики перехватили инициативу.
Таким образом, сейчас активисты блокируют два из трех мостов, ведущих в Сухум, — верхний и нижний Гумистинские мосты.
Протесты в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент республики принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ регламентирует некоторые понятия межправительственного соглашения с Россией
об инвестициях.
Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии и выступает против ратификации документа.
Служба госбезопасности задержала несколько оппозиционеров за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум и заявляет, что будет держать проезд закрытым, пока не отпустят задержанных.