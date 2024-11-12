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В Сухуме протестующие устроили потасовку с силовиками

В Сухуме протестующие устроили потасовку с силовиками - РИА Новости, 12.11.2024

В Сухуме протестующие устроили потасовку с силовиками

Силовики в Абхазии попытались оттеснить протестующих с моста через реку Кодор, произошла драка, сообщил РИА Новости председатель комитета по защите суверенитета РИА Новости, 12.11.2024

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2024-11-12T11:40

2024-11-12T12:54

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Силовики в Абхазии попытались оттеснить протестующих с моста через реку Кодор, произошла драка, сообщил РИА Новости председатель комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа."Власти попытались насильно разблокировать Кодорский мост, но протестующие дали отпор, случилась потасовка", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что никто не пострадал.Утром протестующие разблокировали Кодорский мост после того, как депутат парламента Беслан Эмурхба пообещал, что к 10:00 задержанных оппозиционеров выпустят из ИВС Службы госбезопасности. Когда этого не произошло, активисты снова перекрыли магистраль."Нас обманули. Мы снова заблокировали проезд через Кодор. Мосты будут заблокированы до тех пор, пока ребят не отпустят", — сказал Микаа.Таким образом, сейчас заблокированы все три моста, ведущие в Сухум.Акции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии и выступает против ратификации документа.Служба госбезопасности задержала несколько оппозиционеров за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум и заявляет, что будет держать проезд закрытым, пока не отпустят задержанных.

https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983247492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка в Сухуме, где оппозиция перекрыла ключевые мосты Обстановка в Сухуме, где оппозиция перекрыла ключевые мосты 2024-11-12T11:40 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, в мире, протесты в абхазии — 2024