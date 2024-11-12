https://ria.ru/20241112/most-1983250221.html
В Сухуме протестующие устроили потасовку с силовиками
В Сухуме протестующие устроили потасовку с силовиками - РИА Новости, 12.11.2024
В Сухуме протестующие устроили потасовку с силовиками
Силовики в Абхазии попытались оттеснить протестующих с моста через реку Кодор, произошла драка, сообщил РИА Новости председатель комитета по защите суверенитета РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:40
2024-11-12T11:40
2024-11-12T12:54
абхазия
в мире
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Силовики в Абхазии попытались оттеснить протестующих с моста через реку Кодор, произошла драка, сообщил РИА Новости председатель комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа."Власти попытались насильно разблокировать Кодорский мост, но протестующие дали отпор, случилась потасовка", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что никто не пострадал.Утром протестующие разблокировали Кодорский мост после того, как депутат парламента Беслан Эмурхба пообещал, что к 10:00 задержанных оппозиционеров выпустят из ИВС Службы госбезопасности. Когда этого не произошло, активисты снова перекрыли магистраль."Нас обманули. Мы снова заблокировали проезд через Кодор. Мосты будут заблокированы до тех пор, пока ребят не отпустят", — сказал Микаа.Таким образом, сейчас заблокированы все три моста, ведущие в Сухум.Акции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии и выступает против ратификации документа.Служба госбезопасности задержала несколько оппозиционеров за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум и заявляет, что будет держать проезд закрытым, пока не отпустят задержанных.
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983247492.html
абхазия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обстановка в Сухуме, где оппозиция перекрыла ключевые мосты
Обстановка в Сухуме, где оппозиция перекрыла ключевые мосты
2024-11-12T11:40
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, в мире, протесты в абхазии — 2024
Абхазия, В мире, Протесты в Абхазии — 2024
В Сухуме протестующие устроили потасовку с силовиками
В Абхазии произошла потасовка при попытке разблокировать мост через реку Кодор
СУХУМ, 12 ноя — РИА Новости. Силовики в Абхазии попытались оттеснить протестующих с моста через реку Кодор, произошла драка, сообщил РИА Новости председатель комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.
"Власти попытались насильно разблокировать Кодорский мост, но протестующие дали отпор, случилась потасовка", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что никто не пострадал.
Утром протестующие разблокировали Кодорский мост после того, как депутат парламента Беслан Эмурхба пообещал, что к 10:00 задержанных оппозиционеров выпустят из ИВС Службы госбезопасности. Когда этого не произошло, активисты снова перекрыли магистраль.
"Нас обманули. Мы снова заблокировали проезд через Кодор. Мосты будут заблокированы до тех пор, пока ребят не отпустят", — сказал Микаа.
Таким образом, сейчас заблокированы все три моста, ведущие в Сухум.
Акции протеста в столице Абхазии начались вечером 11 ноября после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией
об инвестициях.
Оппозиция настаивает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии и выступает против ратификации документа.
Служба госбезопасности задержала несколько оппозиционеров за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум и заявляет, что будет держать проезд закрытым, пока не отпустят задержанных.