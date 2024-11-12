https://ria.ru/20241112/most-1983243683.html
Все три моста на выезд из Сухума заблокированы
Все три моста на выезд из Сухума заблокированы - РИА Новости, 12.11.2024
Все три моста на выезд из Сухума заблокированы
Абхазская оппозиция вновь перекрыла Кодорский мост, все три моста на выезд из Сухума заблокированы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:05
2024-11-12T11:05
2024-11-12T12:08
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СУХУМ, 12 ноя – РИА Новости. Абхазская оппозиция вновь перекрыла Кодорский мост, все три моста на выезд из Сухума заблокированы, передает корреспондент РИА Новости.В настоящий момент к Кодорскому мосту стягиваются как оппозиционеры, так и силы правоохранителей.Акции протеста в Сухуме начались после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция против ратификации этого соглашения, так как считает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в Абхазии.Несколько оппозиционеров во вторник были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум, позже один мост был разблокирован. Оппозиция утверждает, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983247492.html
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Кадры с верхнего Гумистинского моста в Абхазии
Кадры с верхнего Гумистинского моста в Абхазии, который перекрыт участниками протеста, выступающими против ратификации соглашения с Россией об инвестициях.
Туристы вынуждены переходить мост пешком, так как протестующие не пропускают через него никакой транспорт, кроме скорой помощи. Этот мост находится на главной республиканской автотрассе в сторону границы с Россией.
2024-11-12T11:05
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PT0M22S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сухум, абхазия, в мире, протесты в абхазии — 2024
Сухум, Абхазия, В мире, Протесты в Абхазии — 2024
Все три моста на выезд из Сухума заблокированы
Оппозиция заблокировала все три моста на выезд из Сухума