https://ria.ru/20241112/most-1983220343.html

Протестующие разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму

Протестующие разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму - РИА Новости, 12.11.2024

Протестующие разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму

Участники акции против ратификации соглашения Абхазии с РФ об инвестициях разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму - речь идет о Кодорском мосте... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:56

2024-11-12T08:56

2024-11-12T11:40

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протесты в абхазии — 2024

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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Участники акции против ратификации соглашения Абхазии с РФ об инвестициях разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму - речь идет о Кодорском мосте в окрестностях села Аджюбжа Очамчирского района, сообщил РИА Новости источник в парламенте республики.По его словам, мост был разблокирован для движения транспорта после обещания депутатов способствовать освобождению из изолятора временного содержания задержанных накануне шестерых участников протеста."Депутат парламента Беслан Эмурхба и глава Очамчырского района Беслан Бигвава пообещали родственникам задержанных, что в ближайшее время тех отпустят на свободу и попросили под их ответственность разблокировать дорогу", - сообщил источник.Накануне поздно вечером участники акции протеста, выступающие против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, заблокировали все три моста, через которые ведут дороги в абхазскую столицу. Речь идет о нижнем и верхнем Гумистинском мостах на западной и северной окраинах Сухума - они выводят соответственно на село Эшера и главную республиканскую трассу от Псоу до Ингура, а также о Кодорском мосте в окрестностях села Адзюбжа, который выводит на главную республиканскую трассу в сторону Очамчиры и далее до грузинской границы.

https://ria.ru/20241112/abhazija-1983215467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, россия, в мире, протесты в абхазии — 2024