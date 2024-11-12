Протестующие разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму
Протестующие в Абхазии против соглашения с Россией разблокировали Кодорский мост
© РИА НовостиПерекрытие мостов в Сухуме абхазской оппозицией
© РИА Новости
Перекрытие мостов в Сухуме абхазской оппозицией
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Участники акции против ратификации соглашения Абхазии с РФ об инвестициях разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму - речь идет о Кодорском мосте в окрестностях села Аджюбжа Очамчирского района, сообщил РИА Новости источник в парламенте республики.
По его словам, мост был разблокирован для движения транспорта после обещания депутатов способствовать освобождению из изолятора временного содержания задержанных накануне шестерых участников протеста.
"Депутат парламента Беслан Эмурхба и глава Очамчырского района Беслан Бигвава пообещали родственникам задержанных, что в ближайшее время тех отпустят на свободу и попросили под их ответственность разблокировать дорогу", - сообщил источник.
Накануне поздно вечером участники акции протеста, выступающие против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, заблокировали все три моста, через которые ведут дороги в абхазскую столицу. Речь идет о нижнем и верхнем Гумистинском мостах на западной и северной окраинах Сухума - они выводят соответственно на село Эшера и главную республиканскую трассу от Псоу до Ингура, а также о Кодорском мосте в окрестностях села Адзюбжа, который выводит на главную республиканскую трассу в сторону Очамчиры и далее до грузинской границы.