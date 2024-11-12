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Протестующие разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму - РИА Новости, 12.11.2024
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08:56 12.11.2024 (обновлено: 11:40 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/most-1983220343.html
Протестующие разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму
Протестующие разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму - РИА Новости, 12.11.2024
Протестующие разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму
Участники акции против ратификации соглашения Абхазии с РФ об инвестициях разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму - речь идет о Кодорском мосте... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:56
2024-11-12T11:40
абхазия
россия
в мире
протесты в абхазии — 2024
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Участники акции против ратификации соглашения Абхазии с РФ об инвестициях разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму - речь идет о Кодорском мосте в окрестностях села Аджюбжа Очамчирского района, сообщил РИА Новости источник в парламенте республики.По его словам, мост был разблокирован для движения транспорта после обещания депутатов способствовать освобождению из изолятора временного содержания задержанных накануне шестерых участников протеста."Депутат парламента Беслан Эмурхба и глава Очамчырского района Беслан Бигвава пообещали родственникам задержанных, что в ближайшее время тех отпустят на свободу и попросили под их ответственность разблокировать дорогу", - сообщил источник.Накануне поздно вечером участники акции протеста, выступающие против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, заблокировали все три моста, через которые ведут дороги в абхазскую столицу. Речь идет о нижнем и верхнем Гумистинском мостах на западной и северной окраинах Сухума - они выводят соответственно на село Эшера и главную республиканскую трассу от Псоу до Ингура, а также о Кодорском мосте в окрестностях села Адзюбжа, который выводит на главную республиканскую трассу в сторону Очамчиры и далее до грузинской границы.
https://ria.ru/20241112/abhazija-1983215467.html
https://ria.ru/20241112/abkhaziya-1983206341.html
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абхазия, россия, в мире, протесты в абхазии — 2024
Абхазия, Россия, В мире, Протесты в Абхазии — 2024
Протестующие разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму

Протестующие в Абхазии против соглашения с Россией разблокировали Кодорский мост

© РИА НовостиПерекрытие мостов в Сухуме абхазской оппозицией
Перекрытие мостов в Сухуме абхазской оппозицией - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости
Перекрытие мостов в Сухуме абхазской оппозицией
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Участники акции против ратификации соглашения Абхазии с РФ об инвестициях разблокировали один из трех мостов на подъезде к Сухуму - речь идет о Кодорском мосте в окрестностях села Аджюбжа Очамчирского района, сообщил РИА Новости источник в парламенте республики.
По его словам, мост был разблокирован для движения транспорта после обещания депутатов способствовать освобождению из изолятора временного содержания задержанных накануне шестерых участников протеста.
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"Депутат парламента Беслан Эмурхба и глава Очамчырского района Беслан Бигвава пообещали родственникам задержанных, что в ближайшее время тех отпустят на свободу и попросили под их ответственность разблокировать дорогу", - сообщил источник.
Накануне поздно вечером участники акции протеста, выступающие против ратификации соглашения с Россией об инвестициях, заблокировали все три моста, через которые ведут дороги в абхазскую столицу. Речь идет о нижнем и верхнем Гумистинском мостах на западной и северной окраинах Сухума - они выводят соответственно на село Эшера и главную республиканскую трассу от Псоу до Ингура, а также о Кодорском мосте в окрестностях села Адзюбжа, который выводит на главную республиканскую трассу в сторону Очамчиры и далее до грузинской границы.
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