https://ria.ru/20241112/moskva-1983398753.html
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись два автомобиля
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 12.11.2024
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись два автомобиля
Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве, движение в сторону области затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T20:39
2024-11-12T20:39
2024-11-12T20:39
происшествия
авто
ленинградское шоссе
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве, движение в сторону области затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "На Ленинградском шоссе (в районе д. 36к1) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Согласно сервису "Яндекс. карты" движение по Ленинградскому шоссе затруднено из центра в сторону области на несколько километров.
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происшествия, авто, ленинградское шоссе, москва, россия
Происшествия, Авто, Ленинградское шоссе, Москва, Россия
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись два автомобиля
На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись два автомобиля, движение затруднено