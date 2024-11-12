https://ria.ru/20241112/moskva-1983398753.html

На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись два автомобиля

На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 12.11.2024

На Ленинградском шоссе в Москве столкнулись два автомобиля

Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве, движение в сторону области затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T20:39

2024-11-12T20:39

2024-11-12T20:39

происшествия

авто

ленинградское шоссе

москва

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве, движение в сторону области затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "На Ленинградском шоссе (в районе д. 36к1) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. Согласно сервису "Яндекс. карты" движение по Ленинградскому шоссе затруднено из центра в сторону области на несколько километров.

https://ria.ru/20241112/dvizhenie-1983394080.html

ленинградское шоссе

москва

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происшествия, авто, ленинградское шоссе, москва, россия