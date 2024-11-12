https://ria.ru/20241112/moskva-1983323940.html

В Московский зоопарк с сентября доставили 80 летучих мышей

В Московский зоопарк с сентября доставили 80 летучих мышей - РИА Новости, 12.11.2024

В Московский зоопарк с сентября доставили 80 летучих мышей

В центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка с 1 сентября привезли 80 летучих мышей, всего к ним поступило около 120 обращений от неравнодушных жителей, РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:03

2024-11-12T16:03

2024-11-12T16:03

общество

москва

московский зоопарк

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка с 1 сентября привезли 80 летучих мышей, всего к ним поступило около 120 обращений от неравнодушных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада. Ранее в Telegram-каналах писали, что летучие мыши все чаще стали залетать в квартиры москвичей. Так, последние случаи были зафиксированы в домах на Волгоградском проспекте и улице Маломосковская. Специалисты чаще всего отправляют их в центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка. "В центре реабилитации рукокрылых новый сезон начинается с 1 сентября. Он будет длиться до конца августа следующего года. В этом году с 1 сентября в центр реабилитации рукокрылых поступило около 120 обращений от неравнодушных жителей. Из них 80 мышек привезли в центр. Остальных, если позволяет погода, горожане выпустили сами", - рассказали в пресс-службе. Как уточнили в зоопарке, за прошлый сезон в центр реабилитации поступили около 400 особей, большинство из них были выпущены в дикую природу. В центр чаще всего попадает двухцветный кожан - это вид, внесенный в Красную книгу Москвы. Эти перелетные летучие мыши летом, в период размножения, живут за городом, а осенью возвращаются в Москву. Некоторые оказываются в столице пролетом к местам зимовки, а многие остаются в городе. Они используют чердаки и щели в домах для спячки. Там рассказали, что двухцветный кожан – это красивая летучая мышь среднего размера. На спине у нее черно-серебристая шерсть, на животе - светлая, а на мордочке – выразительная черная маска. Летом зверек весит всего 10-11 грамм, а к зиме этот вес может удваиваться. "Среди тех людей, кто обнаруживает у себя дома или в подъезде летучую мышь, многие узнают из интернета, как надо действовать. Другие получают консультацию в центре реабилитации. Они, надев перчатки, аккуратно сажают мышь в коробку с отверстиями для воздуха. Затем присылают в центр описание внешнего вида и состояния летучей мыши, а также фото или видео", - пояснили в зоосаде. Специалист, оценив эту информацию и погодные условия, может рекомендовать самостоятельно выпустить найденного зверька на волю, если с ним все в порядке. В том случае, если же у зоологов есть сомнения в состоянии здоровья летучей мыши, то ее просят доставить в центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка, рассказали в пресс-службе. "Образ летучих мышей до недавнего времени воспринимался населением, как негативный. Сейчас, благодаря просвещению, отношение к этим ночным жителям меняется к лучшему. Люди все больше понимают, что это краснокнижные животные, которые уничтожают множество вредных насекомых и сами нуждаются в защите и стараются им помочь", - сообщили в зоопарке.

https://ria.ru/20240315/ptitsa-1933299174.html

https://ria.ru/20240715/detenyshi-1959748636.html

https://ria.ru/20240805/dzheyrany-1964085064.html

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общество, москва, московский зоопарк