В Москве нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах
Археологи нашли в Москве 400-летние изразцы с кошками в коронах
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города МосквыКрасноглиняные 400-летние изразцы с кошками в коронах, найденные археологами в Москве
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Красноглиняные 400-летние изразцы с кошками в коронах нашли археологи в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Во время работ на двух археологических площадках столицы были обнаружены красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции. Их примерный возраст - около 400 лет. Оба изделия были изготовлены московскими мастерами. Подобные изразцы были украшением городских домов. На них изображали сказочные или исторические сюжеты, мифических существ и домашних животных. Красноглиняные плитки использовали в облицовке печей", - говорится в сообщении.
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города МосквыКрасноглиняные 400-летние изразцы с кошками в коронах, найденные археологами в Москве
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Красноглиняные 400-летние изразцы с кошками в коронах, найденные археологами в Москве
Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что изразцы были найдены на Тверской улице и на территории Чижевского подворья. Он добавил, что изразцы помогли лучше узнать особенности повседневной жизни москвичей XVII века. Например, стало известно, что любовь и почтение к кошкам в изобразительном искусстве выражали и четыре века назад.
На сайте сообщается, что на реставрацию таких находок уходит от полутора недель до нескольких месяцев в зависимости от состояния артефактов. Также уточняется, что найденные красноглиняные изразцы с изображением кошек уже отреставрированы, сейчас их готовят к передаче в музейный фонд.
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