https://ria.ru/20241112/moskva-1983222022.html

В Москве нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах

В Москве нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах - РИА Новости, 12.11.2024

В Москве нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах

Красноглиняные 400-летние изразцы с кошками в коронах нашли археологи в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:09

2024-11-12T09:09

2024-11-12T09:09

москва

алексей емельянов (политик)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983221038_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_3eeb223a253e5cb7c6810ed7344e3704.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Красноглиняные 400-летние изразцы с кошками в коронах нашли археологи в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Во время работ на двух археологических площадках столицы были обнаружены красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции. Их примерный возраст - около 400 лет. Оба изделия были изготовлены московскими мастерами. Подобные изразцы были украшением городских домов. На них изображали сказочные или исторические сюжеты, мифических существ и домашних животных. Красноглиняные плитки использовали в облицовке печей", - говорится в сообщении. Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что изразцы были найдены на Тверской улице и на территории Чижевского подворья. Он добавил, что изразцы помогли лучше узнать особенности повседневной жизни москвичей XVII века. Например, стало известно, что любовь и почтение к кошкам в изобразительном искусстве выражали и четыре века назад. На сайте сообщается, что на реставрацию таких находок уходит от полутора недель до нескольких месяцев в зависимости от состояния артефактов. Также уточняется, что найденные красноглиняные изразцы с изображением кошек уже отреставрированы, сейчас их готовят к передаче в музейный фонд.

https://ria.ru/20240717/arheologi-1960165761.html

https://ria.ru/20241015/moskva-1978067549.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, алексей емельянов (политик), общество