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В Москве нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах - РИА Новости, 12.11.2024
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09:09 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/moskva-1983222022.html
В Москве нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах
В Москве нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах - РИА Новости, 12.11.2024
В Москве нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах
Красноглиняные 400-летние изразцы с кошками в коронах нашли археологи в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:09
2024-11-12T09:09
москва
алексей емельянов (политик)
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Красноглиняные 400-летние изразцы с кошками в коронах нашли археологи в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Во время работ на двух археологических площадках столицы были обнаружены красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции. Их примерный возраст - около 400 лет. Оба изделия были изготовлены московскими мастерами. Подобные изразцы были украшением городских домов. На них изображали сказочные или исторические сюжеты, мифических существ и домашних животных. Красноглиняные плитки использовали в облицовке печей", - говорится в сообщении. Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что изразцы были найдены на Тверской улице и на территории Чижевского подворья. Он добавил, что изразцы помогли лучше узнать особенности повседневной жизни москвичей XVII века. Например, стало известно, что любовь и почтение к кошкам в изобразительном искусстве выражали и четыре века назад. На сайте сообщается, что на реставрацию таких находок уходит от полутора недель до нескольких месяцев в зависимости от состояния артефактов. Также уточняется, что найденные красноглиняные изразцы с изображением кошек уже отреставрированы, сейчас их готовят к передаче в музейный фонд.
https://ria.ru/20240717/arheologi-1960165761.html
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москва, алексей емельянов (политик), общество
Москва, Алексей Емельянов (политик), Общество
В Москве нашли 400-летние изразцы с кошками в коронах

Археологи нашли в Москве 400-летние изразцы с кошками в коронах

© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города МосквыКрасноглиняные 400-летние изразцы с кошками в коронах, найденные археологами в Москве
Красноглиняные 400-летние изразцы с кошками в коронах, найденные археологами в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Красноглиняные 400-летние изразцы с кошками в коронах нашли археологи в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Во время работ на двух археологических площадках столицы были обнаружены красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции. Их примерный возраст - около 400 лет. Оба изделия были изготовлены московскими мастерами. Подобные изразцы были украшением городских домов. На них изображали сказочные или исторические сюжеты, мифических существ и домашних животных. Красноглиняные плитки использовали в облицовке печей", - говорится в сообщении.
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города МосквыКрасноглиняные 400-летние изразцы с кошками в коронах, найденные археологами в Москве
Красноглиняные 400-летние изразцы с кошками в коронах, найденные археологами в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Красноглиняные 400-летние изразцы с кошками в коронах, найденные археологами в Москве
Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что изразцы были найдены на Тверской улице и на территории Чижевского подворья. Он добавил, что изразцы помогли лучше узнать особенности повседневной жизни москвичей XVII века. Например, стало известно, что любовь и почтение к кошкам в изобразительном искусстве выражали и четыре века назад.
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На сайте сообщается, что на реставрацию таких находок уходит от полутора недель до нескольких месяцев в зависимости от состояния артефактов. Также уточняется, что найденные красноглиняные изразцы с изображением кошек уже отреставрированы, сейчас их готовят к передаче в музейный фонд.
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