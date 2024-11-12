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"Вимм-билль-данн" подтвердил повышение отпускных цен на молоко - РИА Новости, 12.11.2024
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15:56 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/moloko-1983320093.html
"Вимм-билль-данн" подтвердил повышение отпускных цен на молоко
"Вимм-билль-данн" подтвердил повышение отпускных цен на молоко - РИА Новости, 12.11.2024
"Вимм-билль-данн" подтвердил повышение отпускных цен на молоко
Крупнейший производитель питьевого молока в России "Вимм-билль-данн", принадлежащий американской PepsiCo, подтвердил повышение средних отпускных цен на молоко... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:56
2024-11-12T15:56
экономика
россия
вимм-билль-данн
союзмолоко
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Крупнейший производитель питьевого молока в России "Вимм-билль-данн", принадлежащий американской PepsiCo, подтвердил повышение средних отпускных цен на молоко на 3,4% с 1 ноября, компания предупредила об этом еще в сентябре, сообщил РИА Новости представитель компании. Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что компания "Вимм-билль-данн" уведомила торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября на 3,4%. "Такое письмо было направлено в середине сентября. Среднее повышение цен составило 3,4%, что существенно ниже значительного роста производственных затрат и себестоимости, с которыми сейчас сталкиваются все производители молочной продукции", - рассказали в "Вимм-билль-данне". В начале ноября Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") заявил о том, что цены на молочную продукцию в РФ растут из-за увеличения себестоимости производства по всей цепочке, при этом себестоимость, по данным союза, повышается быстрее цен реализации. По данным Росстата, за период с 29 октября по 5 ноября сливочное масло подорожало в стране в среднем на 1,4%, сметана - на 1%, пастеризованное молоко - на 0,9%, стерилизованное молоко - на 0,8%, твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 0,7%, творог - на 0,5%. Одновременно крупнейший производитель сырого молока в РФ компания "Эконива" заявляла агентству, что снизила отпускные цены на сливочное масло на 10% с 1 ноября, причем, по данным производителя, снижение уже отразилось на ценах в ритейле. В начале марта 2022 года американская PepsiCo объявила о решении приостановить продажу в России прохладительных напитков, инвестиции и рекламную деятельность. Вместе с тем компания продолжила продажу молочной продукции и питания для детей. В 2023 году "Вимм-Билль-Данн", объединяющая молочные активы PepsiCo в России, нарастила чистую прибыль в 2,6 раза, до 8,825 миллиарда год к году, ее выручка увеличилась на 10%, до 128,863 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20241111/maslo-1982999222.html
https://ria.ru/20241112/moloko-1983226782.html
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экономика, россия, вимм-билль-данн, союзмолоко, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Вимм-Билль-Данн, Союзмолоко, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
"Вимм-билль-данн" подтвердил повышение отпускных цен на молоко

"Вимм-билль-данн" подтвердил повышение отпускных цен на молоко на 3,4 процента

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПокупатель у прилавка с молочной продукцией в магазине
Покупатель у прилавка с молочной продукцией в магазине - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Покупатель у прилавка с молочной продукцией в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Крупнейший производитель питьевого молока в России "Вимм-билль-данн", принадлежащий американской PepsiCo, подтвердил повышение средних отпускных цен на молоко на 3,4% с 1 ноября, компания предупредила об этом еще в сентябре, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что компания "Вимм-билль-данн" уведомила торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября на 3,4%.
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
СМИ сообщили о возможном снижении цен на сливочное масло
11 ноября, 07:57
"Такое письмо было направлено в середине сентября. Среднее повышение цен составило 3,4%, что существенно ниже значительного роста производственных затрат и себестоимости, с которыми сейчас сталкиваются все производители молочной продукции", - рассказали в "Вимм-билль-данне".
В начале ноября Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") заявил о том, что цены на молочную продукцию в РФ растут из-за увеличения себестоимости производства по всей цепочке, при этом себестоимость, по данным союза, повышается быстрее цен реализации.
По данным Росстата, за период с 29 октября по 5 ноября сливочное масло подорожало в стране в среднем на 1,4%, сметана - на 1%, пастеризованное молоко - на 0,9%, стерилизованное молоко - на 0,8%, твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 0,7%, творог - на 0,5%. Одновременно крупнейший производитель сырого молока в РФ компания "Эконива" заявляла агентству, что снизила отпускные цены на сливочное масло на 10% с 1 ноября, причем, по данным производителя, снижение уже отразилось на ценах в ритейле.
В начале марта 2022 года американская PepsiCo объявила о решении приостановить продажу в России прохладительных напитков, инвестиции и рекламную деятельность. Вместе с тем компания продолжила продажу молочной продукции и питания для детей. В 2023 году "Вимм-Билль-Данн", объединяющая молочные активы PepsiCo в России, нарастила чистую прибыль в 2,6 раза, до 8,825 миллиарда год к году, ее выручка увеличилась на 10%, до 128,863 миллиарда рублей.
Покупатель в отделе молочных продуктов - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Вчера, 09:37
 
ЭкономикаРоссияВимм-Билль-ДаннСоюзмолокоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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