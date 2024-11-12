https://ria.ru/20241112/moloko-1983320093.html

"Вимм-билль-данн" подтвердил повышение отпускных цен на молоко

"Вимм-билль-данн" подтвердил повышение отпускных цен на молоко - РИА Новости, 12.11.2024

"Вимм-билль-данн" подтвердил повышение отпускных цен на молоко

Крупнейший производитель питьевого молока в России "Вимм-билль-данн", принадлежащий американской PepsiCo, подтвердил повышение средних отпускных цен на молоко... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:56

2024-11-12T15:56

2024-11-12T15:56

экономика

россия

вимм-билль-данн

союзмолоко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Крупнейший производитель питьевого молока в России "Вимм-билль-данн", принадлежащий американской PepsiCo, подтвердил повышение средних отпускных цен на молоко на 3,4% с 1 ноября, компания предупредила об этом еще в сентябре, сообщил РИА Новости представитель компании. Ранее во вторник газета "Ведомости" сообщила, что компания "Вимм-билль-данн" уведомила торговые сети о повышении отпускных цен с 1 ноября на 3,4%. "Такое письмо было направлено в середине сентября. Среднее повышение цен составило 3,4%, что существенно ниже значительного роста производственных затрат и себестоимости, с которыми сейчас сталкиваются все производители молочной продукции", - рассказали в "Вимм-билль-данне". В начале ноября Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") заявил о том, что цены на молочную продукцию в РФ растут из-за увеличения себестоимости производства по всей цепочке, при этом себестоимость, по данным союза, повышается быстрее цен реализации. По данным Росстата, за период с 29 октября по 5 ноября сливочное масло подорожало в стране в среднем на 1,4%, сметана - на 1%, пастеризованное молоко - на 0,9%, стерилизованное молоко - на 0,8%, твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 0,7%, творог - на 0,5%. Одновременно крупнейший производитель сырого молока в РФ компания "Эконива" заявляла агентству, что снизила отпускные цены на сливочное масло на 10% с 1 ноября, причем, по данным производителя, снижение уже отразилось на ценах в ритейле. В начале марта 2022 года американская PepsiCo объявила о решении приостановить продажу в России прохладительных напитков, инвестиции и рекламную деятельность. Вместе с тем компания продолжила продажу молочной продукции и питания для детей. В 2023 году "Вимм-Билль-Данн", объединяющая молочные активы PepsiCo в России, нарастила чистую прибыль в 2,6 раза, до 8,825 миллиарда год к году, ее выручка увеличилась на 10%, до 128,863 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241111/maslo-1982999222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, вимм-билль-данн, союзмолоко, федеральная служба государственной статистики (росстат)