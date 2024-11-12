https://ria.ru/20241112/moloko-1983226782.html
СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены
СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены
Компания "Вимм-Билль-Данн" с 1 ноября повысила отпускные цены на питьевое молоко, пишут "Ведомости". РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:37
2024-11-12T09:37
2024-11-12T14:12
экономика
россия
вимм-билль-данн
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Компания "Вимм-Билль-Данн" с 1 ноября повысила отпускные цены на питьевое молоко, пишут "Ведомости"."Цены вырастут на 3,4 процента", — сообщило издание.Отмечается, что рост связан с увеличением себестоимости в связи с повышением затрат по ключевым статьям производства. Подчеркивается, что сдержать его можно, если увеличить производство молочной продукции в России."Вимм-Билль-Данн" является крупнейшим производителем молока в России.В ноябре Росстат сообщал, что за первую неделю месяца молоко подорожало на 0,9 процента, сметана — на один процент, а сливочное масло прибавило в цене 1,4 процента (с начала года — 27,47 процента).
https://ria.ru/20241111/akort-1983153162.html
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экономика, россия, вимм-билль-данн, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Вимм-Билль-Данн, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены
"Ведомости": компания "Вимм-Билль-Данн" повысила цены на молоко в России