https://ria.ru/20241112/moloko-1983226782.html

СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены

СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены

Компания "Вимм-Билль-Данн" с 1 ноября повысила отпускные цены на питьевое молоко, пишут "Ведомости". РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:37

2024-11-12T09:37

2024-11-12T14:12

экономика

россия

вимм-билль-данн

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Компания "Вимм-Билль-Данн" с 1 ноября повысила отпускные цены на питьевое молоко, пишут "Ведомости"."Цены вырастут на 3,4 процента", — сообщило издание.Отмечается, что рост связан с увеличением себестоимости в связи с повышением затрат по ключевым статьям производства. Подчеркивается, что сдержать его можно, если увеличить производство молочной продукции в России."Вимм-Билль-Данн" является крупнейшим производителем молока в России.В ноябре Росстат сообщал, что за первую неделю месяца молоко подорожало на 0,9 процента, сметана — на один процент, а сливочное масло прибавило в цене 1,4 процента (с начала года — 27,47 процента).

https://ria.ru/20241111/akort-1983153162.html

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экономика, россия, вимм-билль-данн, федеральная служба государственной статистики (росстат)