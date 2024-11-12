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СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены - РИА Новости, 12.11.2024
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09:37 12.11.2024 (обновлено: 14:12 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/moloko-1983226782.html
СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены
СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены
Компания "Вимм-Билль-Данн" с 1 ноября повысила отпускные цены на питьевое молоко, пишут "Ведомости". РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:37
2024-11-12T14:12
экономика
россия
вимм-билль-данн
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Компания "Вимм-Билль-Данн" с 1 ноября повысила отпускные цены на питьевое молоко, пишут "Ведомости"."Цены вырастут на 3,4 процента", — сообщило издание.Отмечается, что рост связан с увеличением себестоимости в связи с повышением затрат по ключевым статьям производства. Подчеркивается, что сдержать его можно, если увеличить производство молочной продукции в России."Вимм-Билль-Данн" является крупнейшим производителем молока в России.В ноябре Росстат сообщал, что за первую неделю месяца молоко подорожало на 0,9 процента, сметана — на один процент, а сливочное масло прибавило в цене 1,4 процента (с начала года — 27,47 процента).
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экономика, россия, вимм-билль-данн, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Вимм-Билль-Данн, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
СМИ: крупнейший производитель молока в России повысил цены

"Ведомости": компания "Вимм-Билль-Данн" повысила цены на молоко в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПокупатель в отделе молочных продуктов
Покупатель в отделе молочных продуктов - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Покупатель в отделе молочных продуктов . Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Компания "Вимм-Билль-Данн" с 1 ноября повысила отпускные цены на питьевое молоко, пишут "Ведомости".
"Цены вырастут на 3,4 процента", — сообщило издание.
Отмечается, что рост связан с увеличением себестоимости в связи с повышением затрат по ключевым статьям производства. Подчеркивается, что сдержать его можно, если увеличить производство молочной продукции в России.
"Вимм-Билль-Данн" является крупнейшим производителем молока в России.
В ноябре Росстат сообщал, что за первую неделю месяца молоко подорожало на 0,9 процента, сметана — на один процент, а сливочное масло прибавило в цене 1,4 процента (с начала года — 27,47 процента).
Сливочное масло - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
АКОРТ рассчитывает на стабилизацию цен на сливочное масло
11 ноября, 17:41
 
ЭкономикаРоссияВимм-Билль-ДаннФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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