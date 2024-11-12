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ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 12.11.2024 (обновлено: 12:37 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/mo-1983260937.html
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.11.2024
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 70 военных, уничтожен полевой склад РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:34
2024-11-12T12:37
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
херсонская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 70 военных, уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Ольговка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия
херсонская область
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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий группировки "Днепр"

МО: "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 70 военных, уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Ольговка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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