https://ria.ru/20241112/mo-1983260937.html

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий группировки "Днепр"

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.11.2024

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий группировки "Днепр"

Российские подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 70 военных, уничтожен полевой склад РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:34

2024-11-12T12:34

2024-11-12T12:37

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

херсонская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079185_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_83ca76393b5b761d6f92d740e60474f6.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 70 военных, уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Ольговка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241112/spetsnaz-1983145669.html

россия

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)