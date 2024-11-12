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ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.11.2024
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 70 военных, уничтожен полевой склад РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:34
2024-11-12T12:34
2024-11-12T12:37
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 70 военных, уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Ольговка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий группировки "Днепр"
МО: "Днепр" нанесла поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях