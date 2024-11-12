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Мишустин призвал адаптировать российскую экономику к новым возможностям - РИА Новости, 12.11.2024
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15:11 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/mishustin-1983303484.html
Мишустин призвал адаптировать российскую экономику к новым возможностям
Мишустин призвал адаптировать российскую экономику к новым возможностям - РИА Новости, 12.11.2024
Мишустин призвал адаптировать российскую экономику к новым возможностям
Необходимо адаптировать российскую экономику к новым возможностям, которые появляются благодаря глобальным переменам в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:11
2024-11-12T15:11
экономика
россия
михаил мишустин
брикс
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Необходимо адаптировать российскую экономику к новым возможностям, которые появляются благодаря глобальным переменам в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной формированию Единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Как сообщил Мишустин, план по достижению национальных целей свяжет 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, "дорожные карты" и инвестиционные программы госкорпораций. По словам председателя правительства, это будет современный цифровой интерфейс, предназначенный для мониторинга выполнения семи стратегических задач, поставленных главой государства. В плане по достижению наццелей должны быть учтены все инструменты государственной политики, подчеркнул Мишстин. В него будет включен полный спектр доступных возможностей, вовлечены необходимые участники, а также будет подготовлена гибкая цифровая модель управления. "При этом надо принять во внимание множество факторов. В том числе и продолжающееся давление недружественных стран, которые стремятся сдержать наше развитие. Речь и о глобальных переменах, которые сегодня происходят в мире. Это повышение роли и веса БРИКС в мировой экономике. Снижение его у стран "Семерки", укрепление государств Глобального Юга, создание перспективных технологий и формирование вокруг них и товаров, и рынков. Все это открывает новые возможности, надо, конечно, адаптировать им нашу экономику, опираться на все эти аналитические материалы и в дальнейшей нашей работе", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241107/mishustin--1982439651.html
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экономика, россия, михаил мишустин, брикс
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, БРИКС
Мишустин призвал адаптировать российскую экономику к новым возможностям

Мишустин: необходимо адаптировать экономику РФ к глобальным переменам в мире

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Необходимо адаптировать российскую экономику к новым возможностям, которые появляются благодаря глобальным переменам в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной формированию Единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.
Как сообщил Мишустин, план по достижению национальных целей свяжет 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, "дорожные карты" и инвестиционные программы госкорпораций. По словам председателя правительства, это будет современный цифровой интерфейс, предназначенный для мониторинга выполнения семи стратегических задач, поставленных главой государства.
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В плане по достижению наццелей должны быть учтены все инструменты государственной политики, подчеркнул Мишстин. В него будет включен полный спектр доступных возможностей, вовлечены необходимые участники, а также будет подготовлена гибкая цифровая модель управления.
"При этом надо принять во внимание множество факторов. В том числе и продолжающееся давление недружественных стран, которые стремятся сдержать наше развитие. Речь и о глобальных переменах, которые сегодня происходят в мире. Это повышение роли и веса БРИКС в мировой экономике. Снижение его у стран "Семерки", укрепление государств Глобального Юга, создание перспективных технологий и формирование вокруг них и товаров, и рынков. Все это открывает новые возможности, надо, конечно, адаптировать им нашу экономику, опираться на все эти аналитические материалы и в дальнейшей нашей работе", - сказал Мишустин.
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