https://ria.ru/20241112/mirnye-1983158670.html

Боец спецназа рассказал о провокации ВСУ против жителей Нью-Йорка

Боец спецназа рассказал о провокации ВСУ против жителей Нью-Йорка - РИА Новости, 12.11.2024

Боец спецназа рассказал о провокации ВСУ против жителей Нью-Йорка

ВСУ обстреляли из артиллерии группу последних мирных жителей, которые эвакуировались из Новгородского (Нью-Йорка), сообщил РИА Новости командир группы 56-го... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T07:00

2024-11-12T07:00

2024-11-12T11:21

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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. ВСУ обстреляли из артиллерии группу последних мирных жителей, которые эвакуировались из Новгородского (Нью-Йорка), сообщил РИА Новости командир группы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии с позывным Сыч."Люди сидели по подвалам в разных местах. Как только мы их обнаружили, собрали в одном месте с вещами, прибыли на квадроцикле и "буханке" с РЭБом. С неба нас прикрывал БПЛА. Погрузили и оперативно вывезли. Нас пытались обстрелять из артиллерии, но, слава богу, обошлось — прорвались", — сказал офицер.Десять последних мирных бойцы спецназа вывезли две недели назад. Были и неходячие, и раненые."Например, бабушка на инвалидной коляске. Еще дедушка, который из-за проблем с ногами не мог сдвинуться сам с места. Брали вдвоем-втроем и грузили. Был и раненый — мужчина с пулевым ранением руки", — перечислил Сыч.Российские войска освободили Новгородское 20 августа 2024 года.

https://ria.ru/20241111/kakhovka-1983147374.html

https://ria.ru/20241112/spetsnaz-1983145669.html

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Сыч рассказывает о том, как он с сослуживцами спасал мирных жителей Сыч рассказывает о том, как он с сослуживцами спасал мирных жителей 2024-11-12T07:00 true PT4M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, вооруженные силы украины