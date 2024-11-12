https://ria.ru/20241112/mirnye-1983158670.html
Боец спецназа рассказал о провокации ВСУ против жителей Нью-Йорка
Боец спецназа рассказал о провокации ВСУ против жителей Нью-Йорка - РИА Новости, 12.11.2024
Боец спецназа рассказал о провокации ВСУ против жителей Нью-Йорка
ВСУ обстреляли из артиллерии группу последних мирных жителей, которые эвакуировались из Новгородского (Нью-Йорка), сообщил РИА Новости командир группы 56-го... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T07:00
2024-11-12T07:00
2024-11-12T11:21
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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. ВСУ обстреляли из артиллерии группу последних мирных жителей, которые эвакуировались из Новгородского (Нью-Йорка), сообщил РИА Новости командир группы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии с позывным Сыч."Люди сидели по подвалам в разных местах. Как только мы их обнаружили, собрали в одном месте с вещами, прибыли на квадроцикле и "буханке" с РЭБом. С неба нас прикрывал БПЛА. Погрузили и оперативно вывезли. Нас пытались обстрелять из артиллерии, но, слава богу, обошлось — прорвались", — сказал офицер.Десять последних мирных бойцы спецназа вывезли две недели назад. Были и неходячие, и раненые."Например, бабушка на инвалидной коляске. Еще дедушка, который из-за проблем с ногами не мог сдвинуться сам с места. Брали вдвоем-втроем и грузили. Был и раненый — мужчина с пулевым ранением руки", — перечислил Сыч.Российские войска освободили Новгородское 20 августа 2024 года.
https://ria.ru/20241111/kakhovka-1983147374.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сыч рассказывает о том, как он с сослуживцами спасал мирных жителей
Сыч рассказывает о том, как он с сослуживцами спасал мирных жителей
2024-11-12T07:00
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
Боец спецназа рассказал о провокации ВСУ против жителей Нью-Йорка
Командир группы Сыч: ВСУ пытались сорвать эвакуацию мирных жителей из Нью-Йорка
ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. ВСУ обстреляли из артиллерии группу последних мирных жителей, которые эвакуировались из Новгородского (Нью-Йорка), сообщил РИА Новости командир группы 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии с позывным Сыч.
"Люди сидели по подвалам в разных местах. Как только мы их обнаружили, собрали в одном месте с вещами, прибыли на квадроцикле и "буханке" с РЭБом. С неба нас прикрывал БПЛА. Погрузили и оперативно вывезли. Нас пытались обстрелять из артиллерии, но, слава богу, обошлось — прорвались", — сказал офицер.
Десять последних мирных бойцы спецназа вывезли две недели назад. Были и неходячие, и раненые.
"Например, бабушка на инвалидной коляске. Еще дедушка, который из-за проблем с ногами не мог сдвинуться сам с места. Брали вдвоем-втроем и грузили. Был и раненый — мужчина с пулевым ранением руки", — перечислил Сыч.
Российские войска освободили Новгородское 20 августа 2024 года.