https://ria.ru/20241112/miny-1983208361.html

ВСУ начали оставлять в ДНР замаскированные мины в виде сломанных веток

ВСУ начали оставлять в ДНР замаскированные мины в виде сломанных веток - РИА Новости, 12.11.2024

ВСУ начали оставлять в ДНР замаскированные мины в виде сломанных веток

ВСУ на Дзержинском (Торецком. — Прим. ред.) направлении в ДНР оставляют или сбрасывают с помощью беспилотников на подступах к своим позициям замаскированные... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T04:05

2024-11-12T04:05

2024-11-12T10:52

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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. ВСУ на Дзержинском (Торецком. — Прим. ред.) направлении в ДНР оставляют или сбрасывают с помощью беспилотников на подступах к своим позициям замаскированные мины-ловушки в виде сломанных ветвей дерева, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости."С виду напоминает обычную ветку, при ближнем рассмотрении видно, что она обмотана скотчем под цвет коры и проволокой, внутри находится тротиловая шашка. Сейчас будем разминировать", — сказал на видео штурмовик ВС России, обнаруживший опасный предмет. В дальнейшем опасная находка была уничтожена на месте сбросом с БПЛА.

https://ria.ru/20241008/sapery-1976873550.html

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ВСУ на Дзержинском направлении оставляют мины в виде сломанных веток ВСУ на подступах к своим позициям на дзержинском (торецком) направлении оставляют мины в виде сломанных веток. Об этом рассказал российский штурмовик на видео, которое есть у РИА Новости. 2024-11-12T04:05 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, в мире