https://ria.ru/20241112/miny-1983208361.html
ВСУ начали оставлять в ДНР замаскированные мины в виде сломанных веток
ВСУ начали оставлять в ДНР замаскированные мины в виде сломанных веток - РИА Новости, 12.11.2024
ВСУ начали оставлять в ДНР замаскированные мины в виде сломанных веток
ВСУ на Дзержинском (Торецком. — Прим. ред.) направлении в ДНР оставляют или сбрасывают с помощью беспилотников на подступах к своим позициям замаскированные... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T04:05
2024-11-12T04:05
2024-11-12T10:52
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. ВСУ на Дзержинском (Торецком. — Прим. ред.) направлении в ДНР оставляют или сбрасывают с помощью беспилотников на подступах к своим позициям замаскированные мины-ловушки в виде сломанных ветвей дерева, следует из видео, которое есть в распоряжении РИА Новости."С виду напоминает обычную ветку, при ближнем рассмотрении видно, что она обмотана скотчем под цвет коры и проволокой, внутри находится тротиловая шашка. Сейчас будем разминировать", — сказал на видео штурмовик ВС России, обнаруживший опасный предмет. В дальнейшем опасная находка была уничтожена на месте сбросом с БПЛА.
https://ria.ru/20241008/sapery-1976873550.html
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РИА Новости
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ВСУ на Дзержинском направлении оставляют мины в виде сломанных веток
ВСУ на подступах к своим позициям на дзержинском (торецком) направлении оставляют мины в виде сломанных веток. Об этом рассказал российский штурмовик на видео, которое есть у РИА Новости.
2024-11-12T04:05
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ начали оставлять в ДНР замаскированные мины в виде сломанных веток
ВСУ на подступах к своим позициям в ДНР оставляют мины в виде сломанных веток