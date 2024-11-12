https://ria.ru/20241112/minoborony-1983308370.html
Главу предприятия по спецобъектам обвинили в хищении 50 миллионов рублей
Главу предприятия по спецобъектам обвинили в хищении 50 миллионов рублей - РИА Новости, 12.11.2024
Главу предприятия по спецобъектам обвинили в хищении 50 миллионов рублей
Арестованный гендиректор предприятия по проектированию спецобъектов и его подельники похитили у Минобороны РФ более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:23
2024-11-12T15:23
2024-11-12T15:43
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Арестованный гендиректор предприятия по проектированию спецобъектов и его подельники похитили у Минобороны РФ более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России. Как сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы, по версии следствия, подозреваемые в совершении преступления при выполнении госконтрактов ввели в заблуждение должностных лиц министерства обороны России."Следственным комитетом Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении генерального директора АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России Александра Молодченко, генерального директора ОАО НПП "Химмаш-Старт" Евгения Сундукова, генерального директора ООО "Эльбро" Ивана Мальцева и гражданки Ольги Павловой. Обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ) предъявлено Мальцеву, Молодченко и Павловой", - говорится в сообщении. По данным следствия, с апреля 2023 по ноябрь 2024 года Молодченко, используя свое служебное положение, обеспечил заключение в рамках государственного оборонного заказа двух многомиллионных договоров между АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России с ООО "Эльбро" и ОАО НПП "Химмаш-Старт" на изготовление и поставку составных частей для военной техники в интересах Минобороны России по завышенным ценам, похитив тем самым более 50 миллионов рублей. "Молодченко и Мальцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Павловой - домашний арест. Расследование продолжается", - добавляет ведомство.
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происшествия, россия, ольга павлова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ольга Павлова, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу предприятия по спецобъектам обвинили в хищении 50 миллионов рублей
СК возбудил делопо хищению у Минобороны 50 миллионов рублей
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Арестованный гендиректор предприятия по проектированию спецобъектов и его подельники похитили у Минобороны РФ более 50 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России.
Как сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы, по версии следствия, подозреваемые в совершении преступления при выполнении госконтрактов ввели в заблуждение должностных лиц министерства обороны России.
"Следственным комитетом Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении генерального директора АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России Александра Молодченко, генерального директора ОАО НПП "Химмаш-Старт" Евгения Сундукова, генерального директора ООО "Эльбро" Ивана Мальцева и гражданки Ольги Павловой
. Обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ) предъявлено Мальцеву, Молодченко и Павловой", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с апреля 2023 по ноябрь 2024 года Молодченко, используя свое служебное положение, обеспечил заключение в рамках государственного оборонного заказа двух многомиллионных договоров между АО "31 Государственный проектный институт специального строительства" Минобороны России с ООО "Эльбро" и ОАО НПП "Химмаш-Старт" на изготовление и поставку составных частей для военной техники в интересах Минобороны России по завышенным ценам, похитив тем самым более 50 миллионов рублей.
"Молодченко и Мальцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Павловой - домашний арест. Расследование продолжается", - добавляет ведомство.