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Сына депутата Милонова ударил одноклассник в школе - РИА Новости, 12.11.2024
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22:13 12.11.2024 (обновлено: 23:34 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/milonov-1983404763.html
Сына депутата Милонова ударил одноклассник в школе
Сына депутата Милонова ударил одноклассник в школе - РИА Новости, 12.11.2024
Сына депутата Милонова ударил одноклассник в школе
Одного из сыновей депутата Госдумы Виталия Милонова в школе ударил одноклассник, сообщил РИА Новости Милонов. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T22:13
2024-11-12T23:34
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Одного из сыновей депутата Госдумы Виталия Милонова в школе ударил одноклассник, сообщил РИА Новости Милонов. &quot;Спасибо, уже все хорошо. &lt;...&gt; Надеюсь, инспекция по делам несовершеннолетних возьмет на контроль (обидчика. — Прим. ред.)&quot;, — сказал Милонов.По словам парламентария, его сын повздорил со сверстником, который отличается неадекватным поведением. Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщил, что 12-летний сын парламентария в петербургской школе вступил в конфликт с одноклассником, который сильно ударил его по лицу. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что серьезных травм ребенок не получил. Как рассказал собеседник агентства, "поводом для конфликта послужили националистические высказывания обидчика: тот выкрикивал расистские оскорбления в сторону сына депутата". Согласно странице депутата в соцсети "ВКонтакте", у него шестеро детей, в том числе три сына — двенадцати, одиннадцати и семи лет.
https://ria.ru/20240815/milony-1966357042.html
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происшествия, россия, госдума рф, виталий милонов
Происшествия, Россия, Госдума РФ, Виталий Милонов
Сына депутата Милонова ударил одноклассник в школе

Сына депутата Милонова в школе ударил одноклассник, с ним уже все хорошо

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Виталий Милонов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Одного из сыновей депутата Госдумы Виталия Милонова в школе ударил одноклассник, сообщил РИА Новости Милонов.
«

"Спасибо, уже все хорошо. <...> Надеюсь, инспекция по делам несовершеннолетних возьмет на контроль (обидчика. — Прим. ред.)", — сказал Милонов.

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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По словам парламентария, его сын повздорил со сверстником, который отличается неадекватным поведением.
Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщил, что 12-летний сын парламентария в петербургской школе вступил в конфликт с одноклассником, который сильно ударил его по лицу.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что серьезных травм ребенок не получил. Как рассказал собеседник агентства, "поводом для конфликта послужили националистические высказывания обидчика: тот выкрикивал расистские оскорбления в сторону сына депутата".
Согласно странице депутата в соцсети "ВКонтакте", у него шестеро детей, в том числе три сына — двенадцати, одиннадцати и семи лет.
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