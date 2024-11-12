https://ria.ru/20241112/milonov-1983404763.html

Сына депутата Милонова ударил одноклассник в школе

Сына депутата Милонова ударил одноклассник в школе - РИА Новости, 12.11.2024

Сына депутата Милонова ударил одноклассник в школе

Одного из сыновей депутата Госдумы Виталия Милонова в школе ударил одноклассник, сообщил РИА Новости Милонов. РИА Новости, 12.11.2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Одного из сыновей депутата Госдумы Виталия Милонова в школе ударил одноклассник, сообщил РИА Новости Милонов. "Спасибо, уже все хорошо. <...> Надеюсь, инспекция по делам несовершеннолетних возьмет на контроль (обидчика. — Прим. ред.)", — сказал Милонов.По словам парламентария, его сын повздорил со сверстником, который отличается неадекватным поведением. Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщил, что 12-летний сын парламентария в петербургской школе вступил в конфликт с одноклассником, который сильно ударил его по лицу. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что серьезных травм ребенок не получил. Как рассказал собеседник агентства, "поводом для конфликта послужили националистические высказывания обидчика: тот выкрикивал расистские оскорбления в сторону сына депутата". Согласно странице депутата в соцсети "ВКонтакте", у него шестеро детей, в том числе три сына — двенадцати, одиннадцати и семи лет.

https://ria.ru/20240815/milony-1966357042.html

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происшествия, россия, госдума рф, виталий милонов