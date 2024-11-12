https://ria.ru/20241112/milonov-1983404763.html
Сына депутата Милонова ударил одноклассник в школе
Сына депутата Милонова ударил одноклассник в школе - РИА Новости, 12.11.2024
Сына депутата Милонова ударил одноклассник в школе
Одного из сыновей депутата Госдумы Виталия Милонова в школе ударил одноклассник, сообщил РИА Новости Милонов. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T22:13
2024-11-12T22:13
2024-11-12T23:34
происшествия
россия
госдума рф
виталий милонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155267/49/1552674992_0:283:2898:1913_1920x0_80_0_0_faff5ed9b539e875b600d64f0293b71f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Одного из сыновей депутата Госдумы Виталия Милонова в школе ударил одноклассник, сообщил РИА Новости Милонов. "Спасибо, уже все хорошо. <...> Надеюсь, инспекция по делам несовершеннолетних возьмет на контроль (обидчика. — Прим. ред.)", — сказал Милонов.По словам парламентария, его сын повздорил со сверстником, который отличается неадекватным поведением. Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщил, что 12-летний сын парламентария в петербургской школе вступил в конфликт с одноклассником, который сильно ударил его по лицу. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что серьезных травм ребенок не получил. Как рассказал собеседник агентства, "поводом для конфликта послужили националистические высказывания обидчика: тот выкрикивал расистские оскорбления в сторону сына депутата". Согласно странице депутата в соцсети "ВКонтакте", у него шестеро детей, в том числе три сына — двенадцати, одиннадцати и семи лет.
https://ria.ru/20240815/milony-1966357042.html
https://ria.ru/20230602/milonov-1875771120.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155267/49/1552674992_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2b9615a58dbe3f1657c6eb9162bad966.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, госдума рф, виталий милонов
Происшествия, Россия, Госдума РФ, Виталий Милонов
Сына депутата Милонова ударил одноклассник в школе
Сына депутата Милонова в школе ударил одноклассник, с ним уже все хорошо
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Одного из сыновей депутата Госдумы Виталия Милонова в школе ударил одноклассник, сообщил РИА Новости Милонов.
«
"Спасибо, уже все хорошо. <...> Надеюсь, инспекция по делам несовершеннолетних возьмет на контроль (обидчика. — Прим. ред.)", — сказал Милонов.
По словам парламентария, его сын повздорил со сверстником, который отличается неадекватным поведением.
Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщил, что 12-летний сын парламентария в петербургской школе вступил в конфликт с одноклассником, который сильно ударил его по лицу.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что серьезных травм ребенок не получил. Как рассказал собеседник агентства, "поводом для конфликта послужили националистические высказывания обидчика: тот выкрикивал расистские оскорбления в сторону сына депутата".
Согласно странице депутата в соцсети "ВКонтакте", у него шестеро детей, в том числе три сына — двенадцати, одиннадцати и семи лет.