https://ria.ru/20241112/migranty-1983338352.html

В РПЦ оценили идею запретить прием мигрантов в школы без знания русского

В РПЦ оценили идею запретить прием мигрантов в школы без знания русского - РИА Новости, 12.11.2024

В РПЦ оценили идею запретить прием мигрантов в школы без знания русского

Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале назвал "верной и нужной" инициативу о запрете зачисления РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:43

2024-11-12T16:43

2024-11-12T16:43

россия

вячеслав володин

госдума рф

московская патриархия

общество

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале назвал "верной и нужной" инициативу о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка. Ранее во вторник спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка. "Инициатива, без сомнения, верная и нужная. Если она реализуется, то хотя бы освободит детей от ограничений "равнения на отстающего", - написал архиепископ Савва. По его словам, основой законодательства "должна быть идея, идеология, принцип". "Демографический принцип существования России состоит в том, что ядром ее является русский православный народ, объединяющий весь многонародный народ России. Именно об этом многократно говорил святейший патриарх Кирилл: при цивилизационном народозамещении мы утратим Россию", - подчеркнул иерарх. Архиепископ также привел несколько цитат патриарха Кирилла, в частности, о том, что присутствие людей другой культуры, языка и религии на территории России допустимо, но непременным условием должно быть "уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства". При этом архиепископ подчеркнул, что речь вовсе не идет о конфликте между православными и мусульманами, а "о демографических процессах, которые могут радикально изменить природу нашей страны и нашего государства".

https://ria.ru/20241107/migranty-1982532689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вячеслав володин, госдума рф, московская патриархия, общество