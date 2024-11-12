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В РПЦ оценили идею запретить прием мигрантов в школы без знания русского - РИА Новости, 12.11.2024
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16:43 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/migranty-1983338352.html
В РПЦ оценили идею запретить прием мигрантов в школы без знания русского
В РПЦ оценили идею запретить прием мигрантов в школы без знания русского - РИА Новости, 12.11.2024
В РПЦ оценили идею запретить прием мигрантов в школы без знания русского
Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале назвал "верной и нужной" инициативу о запрете зачисления РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:43
2024-11-12T16:43
россия
вячеслав володин
госдума рф
московская патриархия
общество
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале назвал "верной и нужной" инициативу о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка. Ранее во вторник спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка. "Инициатива, без сомнения, верная и нужная. Если она реализуется, то хотя бы освободит детей от ограничений "равнения на отстающего", - написал архиепископ Савва. По его словам, основой законодательства "должна быть идея, идеология, принцип". "Демографический принцип существования России состоит в том, что ядром ее является русский православный народ, объединяющий весь многонародный народ России. Именно об этом многократно говорил святейший патриарх Кирилл: при цивилизационном народозамещении мы утратим Россию", - подчеркнул иерарх. Архиепископ также привел несколько цитат патриарха Кирилла, в частности, о том, что присутствие людей другой культуры, языка и религии на территории России допустимо, но непременным условием должно быть "уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства". При этом архиепископ подчеркнул, что речь вовсе не идет о конфликте между православными и мусульманами, а "о демографических процессах, которые могут радикально изменить природу нашей страны и нашего государства".
https://ria.ru/20241107/migranty-1982532689.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, московская патриархия, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Московская Патриархия, Общество
В РПЦ оценили идею запретить прием мигрантов в школы без знания русского

В РПЦ назвали идею запретить прием мигрантов в школы без знания языка верной

© РИА Новости / Григорий СысоевШкольнники за компьтерами
Школьнники за компьтерами - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Школьнники за компьтерами. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале назвал "верной и нужной" инициативу о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка.
Ранее во вторник спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуму внесут законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка.
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"Инициатива, без сомнения, верная и нужная. Если она реализуется, то хотя бы освободит детей от ограничений "равнения на отстающего", - написал архиепископ Савва.
По его словам, основой законодательства "должна быть идея, идеология, принцип". "Демографический принцип существования России состоит в том, что ядром ее является русский православный народ, объединяющий весь многонародный народ России. Именно об этом многократно говорил святейший патриарх Кирилл: при цивилизационном народозамещении мы утратим Россию", - подчеркнул иерарх.
Архиепископ также привел несколько цитат патриарха Кирилла, в частности, о том, что присутствие людей другой культуры, языка и религии на территории России допустимо, но непременным условием должно быть "уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства".
При этом архиепископ подчеркнул, что речь вовсе не идет о конфликте между православными и мусульманами, а "о демографических процессах, которые могут радикально изменить природу нашей страны и нашего государства".
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