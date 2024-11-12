ЕК выделила Финляндии средства на борьбу с миграцией из России
ЕК выделила Финляндии 16 миллионов евро на борьбу с миграцией из России
© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Евросоюза
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия выделила погранохране Финляндии 16 миллионов евро для покрытия расходов на борьбу с так называемой направляемой миграцией на границе с Россией, сообщают во вторник финские пограничники.
"Европейская комиссия выделила пограничной охране 16 миллионов евро в качестве чрезвычайного финансирования для покрытия дополнительных расходов, связанных с борьбой с нелегальной миграцией на восточной границе (граница с РФ - ред.)", - говорится в сообщении на сайте финской погранохраны.
Как сообщают пограничники, финансирование будет направлено на расходы на персонал, проезд и проживание, а также на закупку различных услуг и оборудования, необходимых для усиления контроля на границе.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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