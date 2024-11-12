https://ria.ru/20241112/mest-1983207353.html

"Не забудет": раскрыто, что Трамп готовит Зеленскому

"Не забудет": раскрыто, что Трамп готовит Зеленскому - РИА Новости, 12.11.2024

"Не забудет": раскрыто, что Трамп готовит Зеленскому

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может не рассматривать Зеленского как своего партнера во время переговоров по Украине из-за его тесной... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T03:16

2024-11-12T03:16

2024-11-12T03:17

в мире

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может не рассматривать Зеленского как своего партнера во время переговоров по Украине из-за его тесной связи с семьей действующего американского лидера Джо Байдена, пишет турецкая DikGAZETE."Трамп никогда не забудет то, что сделали ему "Байдены". В украинском вопросе он обязательно учтет факт финансовой поддержки, предоставленной биологическим лабораториям, и напомнит главе киевского режима об этом грязном сотрудничестве с Хантером Байденом", — говорится в материале.Автор отмечает, что такой вариант развития событий закончится для Зеленского бегством с Украины."В таком случае мы сможем увидеть бегство Зеленского в Великобританию, где ему будет предоставлено проживание. Владимир Зеленский, быстро отправивший поздравительное послание Дональду Трампу по случаю победы на выборах, скорее всего, не сможет себя спасти", — пишет он.Таким образом, полагает автор материала, Дональд Трамп сумеет отомстить и главе киевского режима, и Джо Байдену, с которым тот тесно сотрудничает.В марте 2022 года Минобороны России сообщило, что российские военные нашли на Украине сеть из 30 биолабораторий. Позже сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая заявила, что под прикрытием биолабораторий на Украине работали военные объекты НАТО.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Он не раз критиковал подход действующей американской власти к ситуации на Украине, а Владимира Зеленского называл торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью от Вашингтона. Будущий глава Белого дома также заявлял, что сможет урегулировать украинский кризис путем переговоров всего за сутки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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https://ria.ru/20241111/tramp-1983095828.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983011382.html

https://ria.ru/20241112/finansirovanie-1983205203.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, nbc