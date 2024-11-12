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"Не забудет": раскрыто, что Трамп готовит Зеленскому - РИА Новости, 12.11.2024
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03:16 12.11.2024 (обновлено: 03:17 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/mest-1983207353.html
"Не забудет": раскрыто, что Трамп готовит Зеленскому
"Не забудет": раскрыто, что Трамп готовит Зеленскому - РИА Новости, 12.11.2024
"Не забудет": раскрыто, что Трамп готовит Зеленскому
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может не рассматривать Зеленского как своего партнера во время переговоров по Украине из-за его тесной... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T03:16
2024-11-12T03:17
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может не рассматривать Зеленского как своего партнера во время переговоров по Украине из-за его тесной связи с семьей действующего американского лидера Джо Байдена, пишет турецкая DikGAZETE."Трамп никогда не забудет то, что сделали ему "Байдены". В украинском вопросе он обязательно учтет факт финансовой поддержки, предоставленной биологическим лабораториям, и напомнит главе киевского режима об этом грязном сотрудничестве с Хантером Байденом", — говорится в материале.Автор отмечает, что такой вариант развития событий закончится для Зеленского бегством с Украины."В таком случае мы сможем увидеть бегство Зеленского в Великобританию, где ему будет предоставлено проживание. Владимир Зеленский, быстро отправивший поздравительное послание Дональду Трампу по случаю победы на выборах, скорее всего, не сможет себя спасти", — пишет он.Таким образом, полагает автор материала, Дональд Трамп сумеет отомстить и главе киевского режима, и Джо Байдену, с которым тот тесно сотрудничает.В марте 2022 года Минобороны России сообщило, что российские военные нашли на Украине сеть из 30 биолабораторий. Позже сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая заявила, что под прикрытием биолабораторий на Украине работали военные объекты НАТО.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Он не раз критиковал подход действующей американской власти к ситуации на Украине, а Владимира Зеленского называл торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью от Вашингтона. Будущий глава Белого дома также заявлял, что сможет урегулировать украинский кризис путем переговоров всего за сутки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241111/mask-1983188879.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, nbc
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), НАТО, NBC
"Не забудет": раскрыто, что Трамп готовит Зеленскому

DikGAZETE: Трамп может отомстить Зеленскому из-за его связей с семьей Байдена

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может не рассматривать Зеленского как своего партнера во время переговоров по Украине из-за его тесной связи с семьей действующего американского лидера Джо Байдена, пишет турецкая DikGAZETE.
«
"Трамп никогда не забудет то, что сделали ему "Байдены". В украинском вопросе он обязательно учтет факт финансовой поддержки, предоставленной биологическим лабораториям, и напомнит главе киевского режима об этом грязном сотрудничестве с Хантером Байденом", — говорится в материале.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
ABC: Маск стал одной из ключевых фигур в будущей администрации Трампа
11 ноября, 20:39
Автор отмечает, что такой вариант развития событий закончится для Зеленского бегством с Украины.
"В таком случае мы сможем увидеть бегство Зеленского в Великобританию, где ему будет предоставлено проживание. Владимир Зеленский, быстро отправивший поздравительное послание Дональду Трампу по случаю победы на выборах, скорее всего, не сможет себя спасти", — пишет он.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
На Западе сделали предупреждение Трампу о России
11 ноября, 15:02
Таким образом, полагает автор материала, Дональд Трамп сумеет отомстить и главе киевского режима, и Джо Байдену, с которым тот тесно сотрудничает.
В марте 2022 года Минобороны России сообщило, что российские военные нашли на Украине сеть из 30 биолабораторий. Позже сопредседатель комиссии по расследованию деятельности биолабораторий Ирина Яровая заявила, что под прикрытием биолабораторий на Украине работали военные объекты НАТО.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
США хотят устранить Зеленского, проведя на Украине выборы, узнала СВР
11 ноября, 09:39
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Он не раз критиковал подход действующей американской власти к ситуации на Украине, а Владимира Зеленского называл торгашом, каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью от Вашингтона. Будущий глава Белого дома также заявлял, что сможет урегулировать украинский кризис путем переговоров всего за сутки.
Украинский флаг над городом - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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Вчера, 01:54
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)НАТОNBC
 
 
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