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Меликов сравнил бойца СВО из Дагестана с героем романа Васильева - РИА Новости, 12.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:26 12.11.2024 (обновлено: 17:27 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/melikov-1983356120.html
Меликов сравнил бойца СВО из Дагестана с героем романа Васильева
Меликов сравнил бойца СВО из Дагестана с героем романа Васильева - РИА Новости, 12.11.2024
Меликов сравнил бойца СВО из Дагестана с героем романа Васильева
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал героем участника СВО Закарью Алиева, три недели в одиночку отражавшего атаки противника на одном из направлений... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:26
2024-11-12T17:27
специальная военная операция на украине
сергей меликов
борис васильев
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал героем участника СВО Закарью Алиева, три недели в одиночку отражавшего атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта, и сравнил его с героем романа Бориса Васильева "В списках не значился" лейтенантом Николаем Плужниковым. "Сапер-разведчик Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки националистов на одном из направлений Запорожского фронта. Смело могу назвать его героем!… Закарья напомнил мне героя романа Бориса Васильева "В списках не значился". Молодой лейтенант Николай Плужников стал одним из последних защитников Брестской крепости во время Великой Отечественной войны. Он продолжал сопротивление немецким войскам даже после того, как основные силы были разгромлены", – написал Меликов в своем Telegram-канале. Глава республики рассказал, что после успешного штурма вражеского опорного пункта Алиев остался один на позиции. Он удерживал опорный пункт без еды и воды, питаясь лишь найденным луком. Враг обстреливал почти каждый день, но дагестанец не просто оборонялся, но даже атаковал противника. После нескольких таких недель боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за российскими дронами, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим. Сейчас молодой человек находится под присмотром врачей. Меликов рассказал, что поговорил по телефону с его матерью Халисат Ахмедовной и поблагодарил ее за воспитание сына. "Она, конечно, очень переживала, но верила, что сын справится с любым испытанием. Очень рассчитываю скоро с ними встретиться и лично за все поблагодарить!" – добавил Меликов.
https://ria.ru/20240703/sovetnik-1957142891.html
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сергей меликов, борис васильев, республика дагестан, россия
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меликов, Борис Васильев, Республика Дагестан, Россия
Меликов сравнил бойца СВО из Дагестана с героем романа Васильева

Меликов сравнил участника СВО Алиева с героем романа "В списках не значился"

© RT на русском/TelegramЗакарья Алиев
Закарья Алиев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© RT на русском/Telegram
Закарья Алиев . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал героем участника СВО Закарью Алиева, три недели в одиночку отражавшего атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта, и сравнил его с героем романа Бориса Васильева "В списках не значился" лейтенантом Николаем Плужниковым.
"Сапер-разведчик Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки националистов на одном из направлений Запорожского фронта. Смело могу назвать его героем!… Закарья напомнил мне героя романа Бориса Васильева "В списках не значился". Молодой лейтенант Николай Плужников стал одним из последних защитников Брестской крепости во время Великой Отечественной войны. Он продолжал сопротивление немецким войскам даже после того, как основные силы были разгромлены", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
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Глава республики рассказал, что после успешного штурма вражеского опорного пункта Алиев остался один на позиции. Он удерживал опорный пункт без еды и воды, питаясь лишь найденным луком. Враг обстреливал почти каждый день, но дагестанец не просто оборонялся, но даже атаковал противника. После нескольких таких недель боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за российскими дронами, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим.
Сейчас молодой человек находится под присмотром врачей. Меликов рассказал, что поговорил по телефону с его матерью Халисат Ахмедовной и поблагодарил ее за воспитание сына.
"Она, конечно, очень переживала, но верила, что сын справится с любым испытанием. Очень рассчитываю скоро с ними встретиться и лично за все поблагодарить!" – добавил Меликов.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей МеликовБорис ВасильевРеспублика ДагестанРоссия
 
 
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