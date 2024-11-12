https://ria.ru/20241112/medvedev-1983243908.html

Ничтожества сменили опытных европейских лидеров, заявил Медведев

Ничтожества сменили опытных европейских лидеров, заявил Медведев - РИА Новости, 12.11.2024

Ничтожества сменили опытных европейских лидеров, заявил Медведев

Ничтожества с завышенной самооценкой пришли на смену опытным и умным лидерам Европы, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя стремление РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:07

2024-11-12T11:07

2024-11-12T11:07

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ничтожества с завышенной самооценкой пришли на смену опытным и умным лидерам Европы, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя стремление европейцев загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. По мнению российского политика, "плохой сценарий" остается самым вероятным. В своем телеграм-канале Медведев написал, что цель европейских политиков – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. Медведев удивился тому, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. "Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой. А значит, плохой сценарий остаётся самым вероятным", - написал Медведев.

https://ria.ru/20241112/medvedev-1983238922.html

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россия, европа, дмитрий медведев, в мире