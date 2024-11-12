https://ria.ru/20241112/medved-1983224581.html

На Курилах медведь напал на двух человек

На Курилах медведь напал на двух человек - РИА Новости, 12.11.2024

На Курилах медведь напал на двух человек

Медведь напал на двух мужчин на курильском острове Итуруп, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства лесного и охотничьего хозяйства... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:26

2024-11-12T09:26

2024-11-12T09:26

итуруп

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Медведь напал на двух мужчин на курильском острове Итуруп, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. "Бурый медведь во вторник напал на Итурупе на двух человек. В результате пострадали турист и сопровождавший его местный житель. Они шли по туристическому маршруту на Белые скалы – природной достопримечательности острова. В настоящее время мужчины находятся в Курильской ЦРБ", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, на месте происшествия сотрудники местного лесничества ищут медведя, напавшего на людей, с целью его отстрела.

https://ria.ru/20240923/medved-1974160327.html

итуруп

сахалинская область

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итуруп, сахалинская область, происшествия