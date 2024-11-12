Рейтинг@Mail.ru
На Курилах медведь напал на двух человек - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/medved-1983224581.html
На Курилах медведь напал на двух человек
На Курилах медведь напал на двух человек - РИА Новости, 12.11.2024
На Курилах медведь напал на двух человек
Медведь напал на двух мужчин на курильском острове Итуруп, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства лесного и охотничьего хозяйства... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:26
2024-11-12T09:26
итуруп
сахалинская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875932672_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_aa3208613c5264ec630a9ac83ce653d6.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Медведь напал на двух мужчин на курильском острове Итуруп, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. "Бурый медведь во вторник напал на Итурупе на двух человек. В результате пострадали турист и сопровождавший его местный житель. Они шли по туристическому маршруту на Белые скалы – природной достопримечательности острова. В настоящее время мужчины находятся в Курильской ЦРБ", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, на месте происшествия сотрудники местного лесничества ищут медведя, напавшего на людей, с целью его отстрела.
https://ria.ru/20240923/medved-1974160327.html
итуруп
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875932672_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_55cd28fba85576e86fae283d3e77cc88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итуруп, сахалинская область, происшествия
Итуруп, Сахалинская область, Происшествия
На Курилах медведь напал на двух человек

На Курилах двух человек госпитализировали после нападения медведя

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Бурый медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Медведь напал на двух мужчин на курильском острове Итуруп, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
"Бурый медведь во вторник напал на Итурупе на двух человек. В результате пострадали турист и сопровождавший его местный житель. Они шли по туристическому маршруту на Белые скалы – природной достопримечательности острова. В настоящее время мужчины находятся в Курильской ЦРБ", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, на месте происшествия сотрудники местного лесничества ищут медведя, напавшего на людей, с целью его отстрела.
Дачный дом садового общества Благовещенка в поселке Лучегорск, в котором медведь напал на людей - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Приморье медведь напал на двух мужчин в дачном доме
23 сентября, 06:29
 
ИтурупСахалинская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала