https://ria.ru/20241112/medved-1983224581.html
На Курилах медведь напал на двух человек
На Курилах медведь напал на двух человек - РИА Новости, 12.11.2024
На Курилах медведь напал на двух человек
Медведь напал на двух мужчин на курильском острове Итуруп, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства лесного и охотничьего хозяйства... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:26
2024-11-12T09:26
2024-11-12T09:26
итуруп
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Медведь напал на двух мужчин на курильском острове Итуруп, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. "Бурый медведь во вторник напал на Итурупе на двух человек. В результате пострадали турист и сопровождавший его местный житель. Они шли по туристическому маршруту на Белые скалы – природной достопримечательности острова. В настоящее время мужчины находятся в Курильской ЦРБ", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, на месте происшествия сотрудники местного лесничества ищут медведя, напавшего на людей, с целью его отстрела.
https://ria.ru/20240923/medved-1974160327.html
итуруп
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итуруп, сахалинская область, происшествия
Итуруп, Сахалинская область, Происшествия
На Курилах медведь напал на двух человек
На Курилах двух человек госпитализировали после нападения медведя
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Медведь напал на двух мужчин на курильском острове Итуруп, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
"Бурый медведь во вторник напал на Итурупе на двух человек. В результате пострадали турист и сопровождавший его местный житель. Они шли по туристическому маршруту на Белые скалы – природной достопримечательности острова. В настоящее время мужчины находятся в Курильской ЦРБ", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, на месте происшествия сотрудники местного лесничества ищут медведя, напавшего на людей, с целью его отстрела.