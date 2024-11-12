https://ria.ru/20241112/mchs-1983409107.html

В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 12.11.2024

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T23:33

2024-11-12T23:33

2024-11-12T23:33

специальная военная операция на украине

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241112/ataka-1983407696.html

липецкая область

россия

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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия