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"Война без прогресса". Маск оценил ход СВО для Украины

"Война без прогресса". Маск оценил ход СВО для Украины - РИА Новости, 12.11.2024

"Война без прогресса". Маск оценил ход СВО для Украины

Американский предприниматель Илон Маск по-прежнему считает, что у Киева нет никакого прогресса в конфликте, а украинскую молодежь приносят в жертву, не получая... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:17

2024-11-12T12:17

2024-11-12T12:24

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск по-прежнему считает, что у Киева нет никакого прогресса в конфликте, а украинскую молодежь приносят в жертву, не получая никакого прогресса в территориальном плане. "Это так", - написал Маск, комментируя пост одного из пользователей, который процитировал слова миллиардера о том, что конфликт на Украине "вечная война без прогресса", в которой "молодежь просто приносят в жертву", а территориальных успехов нет. Ранее Маск заявил, что кровопролитие на Украине скоро закончится благодаря плану победившего на выборах президента в США Дональда Трампа.

https://ria.ru/20240507/mask-1944393079.html

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в мире, украина, киев, сша, илон маск, дональд трамп