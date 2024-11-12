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"Война без прогресса". Маск оценил ход СВО для Украины
"Война без прогресса". Маск оценил ход СВО для Украины - РИА Новости, 12.11.2024
"Война без прогресса". Маск оценил ход СВО для Украины
Американский предприниматель Илон Маск по-прежнему считает, что у Киева нет никакого прогресса в конфликте, а украинскую молодежь приносят в жертву, не получая... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:17
2024-11-12T12:17
2024-11-12T12:24
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск по-прежнему считает, что у Киева нет никакого прогресса в конфликте, а украинскую молодежь приносят в жертву, не получая никакого прогресса в территориальном плане. "Это так", - написал Маск, комментируя пост одного из пользователей, который процитировал слова миллиардера о том, что конфликт на Украине "вечная война без прогресса", в которой "молодежь просто приносят в жертву", а территориальных успехов нет. Ранее Маск заявил, что кровопролитие на Украине скоро закончится благодаря плану победившего на выборах президента в США Дональда Трампа.
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в мире, украина, киев, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, Украина, Киев, США, Илон Маск, Дональд Трамп
"Война без прогресса". Маск оценил ход СВО для Украины
Маск: у Украины нет прогресса в конфликте, а молодежь приносят в жертву