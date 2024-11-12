Рейтинг@Mail.ru
"Война без прогресса". Маск оценил ход СВО для Украины - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 12.11.2024 (обновлено: 12:24 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/mask-1983257578.html
"Война без прогресса". Маск оценил ход СВО для Украины
"Война без прогресса". Маск оценил ход СВО для Украины - РИА Новости, 12.11.2024
"Война без прогресса". Маск оценил ход СВО для Украины
Американский предприниматель Илон Маск по-прежнему считает, что у Киева нет никакого прогресса в конфликте, а украинскую молодежь приносят в жертву, не получая... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:17
2024-11-12T12:24
в мире
украина
киев
сша
илон маск
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980481932_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_77848b4fcca704fef1cb34a8a0486474.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск по-прежнему считает, что у Киева нет никакого прогресса в конфликте, а украинскую молодежь приносят в жертву, не получая никакого прогресса в территориальном плане. "Это так", - написал Маск, комментируя пост одного из пользователей, который процитировал слова миллиардера о том, что конфликт на Украине "вечная война без прогресса", в которой "молодежь просто приносят в жертву", а территориальных успехов нет. Ранее Маск заявил, что кровопролитие на Украине скоро закончится благодаря плану победившего на выборах президента в США Дональда Трампа.
https://ria.ru/20240507/mask-1944393079.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980481932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51ea8e829f4bfcb8639d55b4794e9baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, Украина, Киев, США, Илон Маск, Дональд Трамп
"Война без прогресса". Маск оценил ход СВО для Украины

Маск: у Украины нет прогресса в конфликте, а молодежь приносят в жертву

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск по-прежнему считает, что у Киева нет никакого прогресса в конфликте, а украинскую молодежь приносят в жертву, не получая никакого прогресса в территориальном плане.
"Это так", - написал Маск, комментируя пост одного из пользователей, который процитировал слова миллиардера о том, что конфликт на Украине "вечная война без прогресса", в которой "молодежь просто приносят в жертву", а территориальных успехов нет.
Ранее Маск заявил, что кровопролитие на Украине скоро закончится благодаря плану победившего на выборах президента в США Дональда Трампа.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Маск прокомментировал заявление о поединке Путина и Зеленского
7 мая, 13:32
 
В миреУкраинаКиевСШАИлон МаскДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала