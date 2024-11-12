https://ria.ru/20241112/manturov-1983231607.html

Мантуров рассказал о доле нацвалют в торговле России и Индии

Мантуров рассказал о доле нацвалют в торговле России и Индии - РИА Новости, 12.11.2024

Мантуров рассказал о доле нацвалют в торговле России и Индии

Доля национальных и альтернативных валют в торговле между РФ и Индией составляет около 90%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:04

2024-11-12T10:04

2024-11-12T10:04

экономика

индия

россия

денис мантуров

субраманиам джайшанкар

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Доля национальных и альтернативных валют в торговле между РФ и Индией составляет около 90%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "На особом контроле держим вопросы межбанковского сотрудничества и взаиморасчетов. Растет доля национальных и альтернативных валют в двусторонней торговле – она уже приблизилась к 90%. Считаем необходимым продолжить работу по расширению корреспондентских отношений между российскими и индийскими банками", - сказал Мантуров. Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что торговый баланс России и Индии можно улучшить за счет расчетов в национальной валюте. Глава МИД Индии в понедельник отмечал, что торговый баланс двух стран нуждается в срочном исправлении. По его словам, поскольку он является односторонним, крайне важно как можно скорее устранить "нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера".

https://ria.ru/20241111/indiya-1983003774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, индия, россия, денис мантуров, субраманиам джайшанкар