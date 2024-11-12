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Мантуров рассказал о доле нацвалют в торговле России и Индии - РИА Новости, 12.11.2024
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10:04 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/manturov-1983231607.html
Мантуров рассказал о доле нацвалют в торговле России и Индии
Мантуров рассказал о доле нацвалют в торговле России и Индии - РИА Новости, 12.11.2024
Мантуров рассказал о доле нацвалют в торговле России и Индии
Доля национальных и альтернативных валют в торговле между РФ и Индией составляет около 90%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:04
2024-11-12T10:04
экономика
индия
россия
денис мантуров
субраманиам джайшанкар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Доля национальных и альтернативных валют в торговле между РФ и Индией составляет около 90%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "На особом контроле держим вопросы межбанковского сотрудничества и взаиморасчетов. Растет доля национальных и альтернативных валют в двусторонней торговле – она уже приблизилась к 90%. Считаем необходимым продолжить работу по расширению корреспондентских отношений между российскими и индийскими банками", - сказал Мантуров. Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что торговый баланс России и Индии можно улучшить за счет расчетов в национальной валюте. Глава МИД Индии в понедельник отмечал, что торговый баланс двух стран нуждается в срочном исправлении. По его словам, поскольку он является односторонним, крайне важно как можно скорее устранить "нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера".
https://ria.ru/20241111/indiya-1983003774.html
https://ria.ru/20241110/zasedanie-1982973737.html
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экономика, индия, россия, денис мантуров, субраманиам джайшанкар
Экономика, Индия, Россия, Денис Мантуров, Субраманиам Джайшанкар
Мантуров рассказал о доле нацвалют в торговле России и Индии

Мантуров: доля нацвалют в торговле России и Индии составила около 90 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноя - РИА Новости. Доля национальных и альтернативных валют в торговле между РФ и Индией составляет около 90%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
"На особом контроле держим вопросы межбанковского сотрудничества и взаиморасчетов. Растет доля национальных и альтернативных валют в двусторонней торговле – она уже приблизилась к 90%. Считаем необходимым продолжить работу по расширению корреспондентских отношений между российскими и индийскими банками", - сказал Мантуров.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Глава МИД Индии рассказал о перспективах роста торговли с Россией
11 ноября, 08:41
Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что торговый баланс России и Индии можно улучшить за счет расчетов в национальной валюте.
Глава МИД Индии в понедельник отмечал, что торговый баланс двух стран нуждается в срочном исправлении. По его словам, поскольку он является односторонним, крайне важно как можно скорее устранить "нетарифные барьеры и препятствия нормативного характера".
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Мантуров прибыл в Индию на заседание межправительственной комиссии
10 ноября, 22:27
 
ЭкономикаИндияРоссияДенис МантуровСубраманиам Джайшанкар
 
 
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