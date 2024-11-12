https://ria.ru/20241112/mandarin-1983238035.html
Эксперт рассказал о планах по экспорту мандаринов в Россию
Эксперт рассказал о планах по экспорту мандаринов в Россию - РИА Новости, 12.11.2024
Эксперт рассказал о планах по экспорту мандаринов в Россию
Урожай мандаринов в Турции в этом году хороший, никаких проблем с экспортом в Россию нет, заявил РИА Новости председатель Ассоциации экспортеров фруктов и... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:37
2024-11-12T10:37
2024-11-12T11:46
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СТАМБУЛ, 12 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Урожай мандаринов в Турции в этом году хороший, никаких проблем с экспортом в Россию нет, заявил РИА Новости председатель Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак.Ранее российские СМИ сообщали, что мандарины якобы могут стать дефицитным товаром из-за сокращения урожая в Турции."Урожай мандаринов в этом году хороший, никаких проблем не возникнет", - ответил Учак на вопрос о возможных проблемах с экспортом в РФ.Он добавил, что никакой ужасной ситуации, о которой говорят СМИ, нет.На долю Турции приходится порядка 11% от общего ассортимента цитрусовых и в среднем 23-25% от ассортимента апельсинов в торговых сетях, сообщил ранее РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.По итогам десяти месяцев 2023 года в Россию было ввезено более 460 тысяч тонн мандаринов, 51% поставок - из Турции.
https://ria.ru/20241112/venesuela-1983208872.html
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турция, игорь караваев, россия, экономика
Турция, Игорь Караваев, Россия, Экономика
Эксперт рассказал о планах по экспорту мандаринов в Россию
Эксперт: урожай мандаринов в Турции хороший, проблем с экспортом в РФ нет
СТАМБУЛ, 12 ноя - РИА Новости, Заман Рамазанов. Урожай мандаринов в Турции в этом году хороший, никаких проблем с экспортом в Россию нет, заявил РИА Новости председатель Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Хайреттин Учак.
Ранее российские СМИ сообщали, что мандарины якобы могут стать дефицитным товаром из-за сокращения урожая в Турции.
"Урожай мандаринов в этом году хороший, никаких проблем не возникнет", - ответил Учак на вопрос о возможных проблемах с экспортом в РФ.
Он добавил, что никакой ужасной ситуации, о которой говорят СМИ, нет.
На долю Турции приходится порядка 11% от общего ассортимента цитрусовых и в среднем 23-25% от ассортимента апельсинов в торговых сетях, сообщил ранее РИА Новости председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев
.
По итогам десяти месяцев 2023 года в Россию было ввезено более 460 тысяч тонн мандаринов, 51% поставок - из Турции.