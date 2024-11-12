https://ria.ru/20241112/lukashenko-1983359182.html

Лукашенко возмутился бюрократизмом ООН на климатическом саммите

Лукашенко возмутился бюрократизмом ООН на климатическом саммите - РИА Новости, 12.11.2024

Лукашенко возмутился бюрократизмом ООН на климатическом саммите

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился "махровым бюрократизмом" со стороны секретариата ООН и "говорильней" на климатическом саммите в Баку. Об... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:33

2024-11-12T17:33

2024-11-12T17:52

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МИНСК, 12 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился "махровым бюрократизмом" со стороны секретариата ООН и "говорильней" на климатическом саммите в Баку. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".Лукашенко во вторник выступил на саммите сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в Баку. Он заявил, что мировое сообщество должно перейти от слов к делу в сфере борьбы с изменением климата, и выдвинул ряд предложений в этой сфере. "Отвратительное (впечатление – ред.). Я сказал тезисно (о предложениях Белоруссии по борьбе с изменениями климата – ред.), потому что из-за махрового бюрократизма секретариата ООН это все бесполезно. Ну что за три минуты (отведенное регламентом время для выступлений – ред.) скажешь? Все отчитываются. Какие великие, а стало еще хуже", - сказал Лукашенко в комментарии журналистам на полях климатического саммита в Баку, который опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". Он напомнил, что в мире идет более 50 вооруженных конфликтов, которые влияют на состояние атмосферы планеты. "Кто больше всего (выбросов вредных веществ – ред.) производит? Англосаксы. Где они? Их нет (на саммите – ред.). Где господин Макрон (президент Франции – ред.), который так пиарился на этой повестке (изменение климата – ред.)? Его сегодня нет даже. Они (западные страны - ред.) наплевательски к этому относятся. Это (выступления на саммите - ред.) просто говорильня очередная", - добавил Лукашенко. Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств,

https://ria.ru/20241112/lukashenko-1983242787.html

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Дарья Буймова

в мире, баку, белоруссия, франция, александр лукашенко, оон