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Более 30 культурных событий пройдут в рамках форума "Ростки" - РИА Новости, 12.11.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
14:10 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/kultura-1983286535.html
Более 30 культурных событий пройдут в рамках форума "Ростки"
Более 30 культурных событий пройдут в рамках форума "Ростки" - РИА Новости, 12.11.2024
Более 30 культурных событий пройдут в рамках форума "Ростки"
Более 30 уникальных культурных событий пройдут в рамках Второго Международного российско-китайского форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:10
2024-11-12T14:10
республика татарстан
китай
казань
россия
юнеско
культура
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 30 уникальных культурных событий пройдут в рамках Второго Международного российско-китайского форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, сообщила накануне его открытия министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова. "Мы очень активно взаимодействуем с Китаем – исторические связи между нашими регионами очень крепкие. А на форуме "Ростки" мы второй год отдельно реализуем трэк "Культура". В этом году у нас будет четыре ключевых культурологических направления. Это объекты ЮНЕСКО – влияние статуса объекта ЮНЕСКО на туристический поток и коммерческий успех; археология – исследовательские опыты, междисциплинарные проекты, креативные индустрии в Китае и декоративно-прикладное искусство – примеры сохранения и развитие локальных промыслов", - рассказала министр культуры на брифинге, посвященном предстоящему форуму. И это все помимо обширной культурной программы для широкой аудитории. "У нас будут Дни китайского кино в кинотеатре "Мир", много молодежных проектов – эти связи у нас обширны. В одной только Казанской государственной консерватории учатся двести студентов и аспирантов из Китая. (Как известно, и татарская, и китайская музыка основаны на пентатонике, и это делает нас музыкальными собратьями). Одно из культурных мероприятий форума будет посвящено этому сотрудничеству – в виде грандиозного концерта "Желтый аист", на котором прозвучат произведения русских и татарских композиторов в исполнении студентов из Китая. И еще одно грандиозное событие форума "Ростки" – это запуск национального музея "Китайские коллекции музеев России", где будет представлена не только коллекция музеев Татарстана здесь, но и других крупных федеральных музеев. Очень рекомендую посетить", - подчеркнула Аюпова. Также гостей, участников и экспертов форума "Ростки" ждут чайные церемонии – русская, татарская и китайская, интерактивные спектакли и тематические экспозиции. Кроме того, для них будут организованы экскурсии по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО – в первую очередь, обзорная экскурсия по Казани. А еще им покажут живописный остров-град Свияжск.
https://ria.ru/20241112/sotrudnichestvo-1983284255.html
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китай, казань, россия, юнеско, культура
Республика Татарстан, Китай, Казань, Россия, ЮНЕСКО, Культура

Более 30 культурных событий пройдут в рамках форума "Ростки"

© РИА Новости / Екатерина ЛызловаМинистр культуры Татарстана Ирада Аюпова
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова . Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 30 уникальных культурных событий пройдут в рамках Второго Международного российско-китайского форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, сообщила накануне его открытия министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.
"Мы очень активно взаимодействуем с Китаем – исторические связи между нашими регионами очень крепкие. А на форуме "Ростки" мы второй год отдельно реализуем трэк "Культура". В этом году у нас будет четыре ключевых культурологических направления. Это объекты ЮНЕСКО – влияние статуса объекта ЮНЕСКО на туристический поток и коммерческий успех; археология – исследовательские опыты, междисциплинарные проекты, креативные индустрии в Китае и декоративно-прикладное искусство – примеры сохранения и развитие локальных промыслов", - рассказала министр культуры на брифинге, посвященном предстоящему форуму.
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И это все помимо обширной культурной программы для широкой аудитории.
"У нас будут Дни китайского кино в кинотеатре "Мир", много молодежных проектов – эти связи у нас обширны. В одной только Казанской государственной консерватории учатся двести студентов и аспирантов из Китая. (Как известно, и татарская, и китайская музыка основаны на пентатонике, и это делает нас музыкальными собратьями). Одно из культурных мероприятий форума будет посвящено этому сотрудничеству – в виде грандиозного концерта "Желтый аист", на котором прозвучат произведения русских и татарских композиторов в исполнении студентов из Китая. И еще одно грандиозное событие форума "Ростки" – это запуск национального музея "Китайские коллекции музеев России", где будет представлена не только коллекция музеев Татарстана здесь, но и других крупных федеральных музеев. Очень рекомендую посетить", - подчеркнула Аюпова.
Также гостей, участников и экспертов форума "Ростки" ждут чайные церемонии – русская, татарская и китайская, интерактивные спектакли и тематические экспозиции. Кроме того, для них будут организованы экскурсии по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО – в первую очередь, обзорная экскурсия по Казани. А еще им покажут живописный остров-град Свияжск.
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Республика ТатарстанКитайКазаньРоссияЮНЕСКОКультура
 
 
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