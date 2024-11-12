https://ria.ru/20241112/kultura-1983286535.html

Более 30 культурных событий пройдут в рамках форума "Ростки"

Более 30 культурных событий пройдут в рамках форума "Ростки" - РИА Новости, 12.11.2024

Более 30 культурных событий пройдут в рамках форума "Ростки"

Более 30 уникальных культурных событий пройдут в рамках Второго Международного российско-китайского форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:10

2024-11-12T14:10

2024-11-12T14:10

республика татарстан

китай

казань

россия

юнеско

культура

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 30 уникальных культурных событий пройдут в рамках Второго Международного российско-китайского форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани, сообщила накануне его открытия министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова. "Мы очень активно взаимодействуем с Китаем – исторические связи между нашими регионами очень крепкие. А на форуме "Ростки" мы второй год отдельно реализуем трэк "Культура". В этом году у нас будет четыре ключевых культурологических направления. Это объекты ЮНЕСКО – влияние статуса объекта ЮНЕСКО на туристический поток и коммерческий успех; археология – исследовательские опыты, междисциплинарные проекты, креативные индустрии в Китае и декоративно-прикладное искусство – примеры сохранения и развитие локальных промыслов", - рассказала министр культуры на брифинге, посвященном предстоящему форуму. И это все помимо обширной культурной программы для широкой аудитории. "У нас будут Дни китайского кино в кинотеатре "Мир", много молодежных проектов – эти связи у нас обширны. В одной только Казанской государственной консерватории учатся двести студентов и аспирантов из Китая. (Как известно, и татарская, и китайская музыка основаны на пентатонике, и это делает нас музыкальными собратьями). Одно из культурных мероприятий форума будет посвящено этому сотрудничеству – в виде грандиозного концерта "Желтый аист", на котором прозвучат произведения русских и татарских композиторов в исполнении студентов из Китая. И еще одно грандиозное событие форума "Ростки" – это запуск национального музея "Китайские коллекции музеев России", где будет представлена не только коллекция музеев Татарстана здесь, но и других крупных федеральных музеев. Очень рекомендую посетить", - подчеркнула Аюпова. Также гостей, участников и экспертов форума "Ростки" ждут чайные церемонии – русская, татарская и китайская, интерактивные спектакли и тематические экспозиции. Кроме того, для них будут организованы экскурсии по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО – в первую очередь, обзорная экскурсия по Казани. А еще им покажут живописный остров-град Свияжск.

https://ria.ru/20241112/sotrudnichestvo-1983284255.html

https://ria.ru/20241112/vystavka-1983284104.html

китай

казань

россия

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китай, казань, россия, юнеско, культура