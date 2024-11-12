https://ria.ru/20241112/krym-1983407941.html

В Крыму спасатель предотвратил угрозу взрыва

В Крыму спасатель предотвратил угрозу взрыва - РИА Новости, 12.11.2024

В Крыму спасатель предотвратил угрозу взрыва

Спасатель отогнал горящий под Симферополем бензовоз, предотвратив распространение огня и угрозу взрыва, сообщает крымское управление МЧС РФ. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T23:08

2024-11-12T23:08

2024-11-12T23:08

происшествия

симферополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камаз (завод)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Спасатель отогнал горящий под Симферополем бензовоз, предотвратив распространение огня и угрозу взрыва, сообщает крымское управление МЧС РФ. В пригороде Симферополя во вторник загорелся газовоз, пострадали два человека. Площадь пожара составила 50 квадратов. При этом рядом с газовозом находились и другие автоцистерны, включая бензовоз. Сотрудник МЧС сознательно пошел на риск и отогнал загоревшееся авто, чтобы не допустить распространения огня, уточнили в ведомстве. Сел за руль горящего бензовоза заместитель начальника дежурной смены службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда №1 МЧС России в Крыму Григорий Бодунов. "Прибыли на пожар, провели разведку. Непосредственно рядом с одной горящей цистерной находился автомобиль КАМАЗ, бензовоз, у которого на полуприцепе уже горели задние колеса. Была угроза распространения и взрыва данной цистерны", - сказал Бодунов на видео, которое предоставило ведомство. По его словам, по счастливой случайности в замке зажигания оказались ключи, поэтому было принято решение немедленно отогнать бензовоз на безопасное расстояние для устранения угрозы взрыва. "Я сел за руль, отогнал автомобиль, и мы продолжили тушение, чем предотвратили угрозу взрыва и облегчили работу нашим пожарным", - сказал Бодунов.

https://ria.ru/20241109/boets-1982809616.html

https://ria.ru/20241107/razvedchik-1982212261.html

симферополь

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происшествия, симферополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камаз (завод), республика крым