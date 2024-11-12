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В Крыму прокомментировали ультиматум кандидата в канцлеры Германии - РИА Новости, 12.11.2024
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15:08 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/krym-1983302699.html
В Крыму прокомментировали ультиматум кандидата в канцлеры Германии
В Крыму прокомментировали ультиматум кандидата в канцлеры Германии - РИА Новости, 12.11.2024
В Крыму прокомментировали ультиматум кандидата в канцлеры Германии
Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал бездумным ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца на счет снятия ограничений на удары по... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:08
2024-11-12T15:08
в мире
германия
юрий гемпель
фридрих мерц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал бездумным ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца на счет снятия ограничений на удары по территории России. Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Stern, что он готов провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в случае своего избрания. В очередной раз он заявил о готовности выдвижения России ультиматума о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он намерен снять ограничения на использование поставленных вооружений, а также позднее поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. "Языком ультиматума и бездумных пафосных заявлений разговаривать с Россией не стоит. Это очень опасно. Господину Мерцу следовало бы не забывать истории и помнить, к чему привели, в том числе Германию, попытки идти на Россию войной. Да и все агрессоры пусть зарубят себе на носу, что у России тоже хватает дальнобойных ракет", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, немецкий народ заслуживает созидающих политиков, способных нести мир и развитие, а не сеять нищету и разруху в своей стране. "Складывается впечатление, что в Германии что ни канцлер, то враг своему народу. Пора уже немцам положить конец этой пагубной традиции", - сказал Гемпель.
https://ria.ru/20241112/medvedev-1983283226.html
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html
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в мире, германия, юрий гемпель, фридрих мерц, владимир путин, выборы президента сша — 2024
В мире, Германия, Юрий Гемпель, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Выборы президента США — 2024
В Крыму прокомментировали ультиматум кандидата в канцлеры Германии

Глава крымской общины Гемпель назвал бездумным ультиматум Мерца России

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал бездумным ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца на счет снятия ограничений на удары по территории России.
Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Stern, что он готов провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в случае своего избрания. В очередной раз он заявил о готовности выдвижения России ультиматума о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он намерен снять ограничения на использование поставленных вооружений, а также позднее поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время посещения полигона Капустин Яр в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Медведев ответил кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу на угрозу ультиматума
Вчера, 13:57
"Языком ультиматума и бездумных пафосных заявлений разговаривать с Россией не стоит. Это очень опасно. Господину Мерцу следовало бы не забывать истории и помнить, к чему привели, в том числе Германию, попытки идти на Россию войной. Да и все агрессоры пусть зарубят себе на носу, что у России тоже хватает дальнобойных ракет", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, немецкий народ заслуживает созидающих политиков, способных нести мир и развитие, а не сеять нищету и разруху в своей стране.
"Складывается впечатление, что в Германии что ни канцлер, то враг своему народу. Пора уже немцам положить конец этой пагубной традиции", - сказал Гемпель.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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В миреГерманияЮрий ГемпельФридрих МерцВладимир ПутинВыборы президента США — 2024
 
 
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