https://ria.ru/20241112/krym-1983302699.html

В Крыму прокомментировали ультиматум кандидата в канцлеры Германии

В Крыму прокомментировали ультиматум кандидата в канцлеры Германии - РИА Новости, 12.11.2024

В Крыму прокомментировали ультиматум кандидата в канцлеры Германии

Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал бездумным ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца на счет снятия ограничений на удары по... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:08

2024-11-12T15:08

2024-11-12T15:08

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германия

юрий гемпель

фридрих мерц

владимир путин

выборы президента сша — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель назвал бездумным ультиматум кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца на счет снятия ограничений на удары по территории России. Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил в интервью изданию Stern, что он готов провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в случае своего избрания. В очередной раз он заявил о готовности выдвижения России ультиматума о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он намерен снять ограничения на использование поставленных вооружений, а также позднее поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus. "Языком ультиматума и бездумных пафосных заявлений разговаривать с Россией не стоит. Это очень опасно. Господину Мерцу следовало бы не забывать истории и помнить, к чему привели, в том числе Германию, попытки идти на Россию войной. Да и все агрессоры пусть зарубят себе на носу, что у России тоже хватает дальнобойных ракет", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, немецкий народ заслуживает созидающих политиков, способных нести мир и развитие, а не сеять нищету и разруху в своей стране. "Складывается впечатление, что в Германии что ни канцлер, то враг своему народу. Пора уже немцам положить конец этой пагубной традиции", - сказал Гемпель.

https://ria.ru/20241112/medvedev-1983283226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, юрий гемпель, фридрих мерц, владимир путин, выборы президента сша — 2024