https://ria.ru/20241112/krokus-1983274792.html

Пошутившую над терактом в "Крокусе" блогершу отчислили из колледжа

Пошутившую над терактом в "Крокусе" блогершу отчислили из колледжа - РИА Новости, 12.11.2024

Пошутившую над терактом в "Крокусе" блогершу отчислили из колледжа

Одну из двух блогерш из Владимирской области, заявлявших о намерении устроить теракт в "Крокус сити холле", отчислили за прогулы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:18

2024-11-12T13:18

2024-11-12T13:20

происшествия

владимирская область

александровский район

красногорск

татьяна григорьева

крокус

крокус сити холл

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ТУЛА, 12 ноя – РИА Новости. Одну из двух блогерш из Владимирской области, заявлявших о намерении устроить теракт в "Крокус сити холле", отчислили за прогулы, сообщили РИА Новости в Александровском промышленно-правовом колледже. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две юные девушки, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". В главке подмосковного СК РФ сообщали РИА Новости, что следствие начало проверку по факту публикации в интернете этого видео. УМВД по Владимирской области позднее сообщило, что установило участниц видеозаписи — это жительницы Александровского района 17 и 18 лет. "Одна у нас обучается, вторая отчислена из колледжа… недавно, но не ходит она уже год, у нее задолженностей очень много. Так что мы планировали ее отчислять", - сказала заместитель директора по учебно-информационной работе Татьяна Григорьева. Кого именно отчислили из колледжа, она не уточнила. Однако мама 17-летней блогерши в беседе с РИА Новости ранее выразила опасения, что ее дочь отчислят, и сообщила, что девочка учится на парикмахера и с оценками у нее нет проблем. По словам представителя учебного заведения, вопрос об отчислении второй девочки будет решать директор. "У нее, по-моему, не было выговоров. У нас план такой: если два выговора за время обучения, то мы отчисляем. Если у нее еще не было выговоров, то будет первый, наверное. Но это нужно разговаривать с директором", - пояснила собеседница. Она добавила, что сейчас в образовательное учреждение приехала областная комиссия "по этим девочкам". По данным полиции, девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии запись была опубликована в интернет-каналах общего пользования. Полиция опубликовала видео, на котором девушки извиняются за свои слова и выражают сочувствие людям, которые пострадали в "Крокусе" или потеряли своих близких и друзей. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20241112/krokus-1983273592.html

https://ria.ru/20241112/krokus-1983272762.html

https://ria.ru/20241103/drg-1981647947.html

владимирская область

александровский район

красногорск

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Извинения двух девочек-подростков за слова о теракте Две жительницы Владимирской области 17 и 18 лет извинились за слова о намерении устроить теракт в "Крокусе", сообщило УМВД по региону. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых юные блогерши, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". 2024-11-12T13:18 true PT0M39S

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происшествия, владимирская область, александровский район, красногорск, татьяна григорьева, крокус, крокус сити холл