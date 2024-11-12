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Пошутившая о "Крокусе" блогерша плакала после теракта, рассказала ее мама - РИА Новости, 12.11.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:15 12.11.2024 (обновлено: 13:19 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/krokus-1983273592.html
Пошутившая о "Крокусе" блогерша плакала после теракта, рассказала ее мама
Пошутившая о "Крокусе" блогерша плакала после теракта, рассказала ее мама - РИА Новости, 12.11.2024
Пошутившая о "Крокусе" блогерша плакала после теракта, рассказала ее мама
Мама 17-летней блогерши из Владимирской области, пошутившей на видео о теракте в "Крокус сити холле", рассказала РИА Новости, что после трагедии в марте дочь... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:15
2024-11-12T13:19
теракт в "крокус сити холле"
владимирская область
александровский район
красногорск
крокус
крокус сити холл
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Мама 17-летней блогерши из Владимирской области, пошутившей на видео о теракте в "Крокус сити холле", рассказала РИА Новости, что после трагедии в марте дочь плакала вместе с ней, переживая произошедшее. "Она в курсе того, что произошло в "Крокусе". Когда произошла трагедия, мы обсудили, поплакали, поговорили", - рассказала мать девушки Анна Александровна, отметив, что извинения дочери, записанные на видео в полиции, искренние. По ее словам, дочь умеет сопереживать и никогда не была той, кому безразличны чувства других. "Конечно, не ожидала (подобной выходки от дочери – ред.). Кто может такое ожидать?" - сказала собеседница агентства. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две юные девушки, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". В главке подмосковного СК РФ сообщали РИА Новости, что следствие начало проверку по факту публикации в интернете этого видео. По мнению следствия, девушки, "предварительно, допускают публичное оправдание терроризма, касаясь темы мартовской трагедии в "Крокусе сити холле". УМВД по Владимирской области позднее сообщило, что установило участниц видеозаписи - это жительницы Александровского района 17 и 18 лет. По данным полиции, девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии она была опубликована в интернет-каналах общего пользования. Полиция опубликовала видео, на котором девушки извиняются за свои слова и выражают сочувствие людям, которые пострадали в "Крокусе" или потеряли своих близких и друзей. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20241007/kuzbass-1976778579.html
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владимирская область, александровский район, красногорск, крокус, крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимирская область, Александровский район, Красногорск, Крокус, Крокус Сити Холл, Происшествия
Пошутившая о "Крокусе" блогерша плакала после теракта, рассказала ее мама

Мать пошутившей о "Крокусе" блогерши заявила, что ее дочь плакала после теракта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Мама 17-летней блогерши из Владимирской области, пошутившей на видео о теракте в "Крокус сити холле", рассказала РИА Новости, что после трагедии в марте дочь плакала вместе с ней, переживая произошедшее.
"Она в курсе того, что произошло в "Крокусе". Когда произошла трагедия, мы обсудили, поплакали, поговорили", - рассказала мать девушки Анна Александровна, отметив, что извинения дочери, записанные на видео в полиции, искренние.
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По ее словам, дочь умеет сопереживать и никогда не была той, кому безразличны чувства других.
"Конечно, не ожидала (подобной выходки от дочери – ред.). Кто может такое ожидать?" - сказала собеседница агентства.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две юные девушки, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". В главке подмосковного СК РФ сообщали РИА Новости, что следствие начало проверку по факту публикации в интернете этого видео. По мнению следствия, девушки, "предварительно, допускают публичное оправдание терроризма, касаясь темы мартовской трагедии в "Крокусе сити холле".
УМВД по Владимирской области позднее сообщило, что установило участниц видеозаписи - это жительницы Александровского района 17 и 18 лет. По данным полиции, девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии она была опубликована в интернет-каналах общего пользования. Полиция опубликовала видео, на котором девушки извиняются за свои слова и выражают сочувствие людям, которые пострадали в "Крокусе" или потеряли своих близких и друзей.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"Владимирская областьАлександровский районКрасногорскКрокусКрокус Сити ХоллПроисшествия
 
 
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