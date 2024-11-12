https://ria.ru/20241112/krokus-1983272762.html

Семья блогерши, пошутившей о теракте в "Крокусе", ждет решения СК

Семья блогерши, пошутившей о теракте в "Крокусе", ждет решения СК - РИА Новости, 12.11.2024

Семья блогерши, пошутившей о теракте в "Крокусе", ждет решения СК

Семья 17-летней блогерши из Владимирской области, пошутившей на видео о теракте в "Крокус сити холле", ожидает решения следственных органов, рассказала РИА... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:12

2024-11-12T13:12

2024-11-12T13:18

происшествия

владимирская область

александровский район

красногорск

крокус сити холл

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

теракт в "крокус сити холле"

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Семья 17-летней блогерши из Владимирской области, пошутившей на видео о теракте в "Крокус сити холле", ожидает решения следственных органов, рассказала РИА Новости мама девушки Анна Александровна. "Мы сейчас проходим следственный комитет, по всем органам ездим. В полиции, следственных органах ничего не говорят, не прогнозируют. Мы сейчас ждем, что нам скажет следственный комитет, мы ждем ответа", - сказала собеседница. Она отметила, что у дочери забрали телефон, но когда он был у нее на руках, она читала много негатива в свой адрес. "Агрессия поступает ребенку, сообщения приходили", - сказала Анна Александровна. По ее словам, после произошедшего девочка "плохо себя чувствует". На вопрос о том, как она сама себя чувствует, женщина ответила: "Так же". Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две юные девушки, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". В главке подмосковного СК РФ сообщали РИА Новости, что следствие начало проверку по факту публикации в интернете этого видео. По мнению следствия, девушки, "предварительно, допускают публичное оправдание терроризма, касаясь темы мартовской трагедии в "Крокусе сити холле". УМВД по Владимирской области позднее сообщило, что установило участниц видеозаписи - это жительницы Александровского района 17 и 18 лет. По данным полиции, девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии она была опубликована в интернет-каналах общего пользования. Полиция опубликовала видео, на котором девушки извиняются за свои слова и выражают сочувствие людям, которые пострадали в "Крокусе" или потеряли своих близких и друзей. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20241101/arest-1981437532.html

https://ria.ru/20240327/bloger-1936166239.html

владимирская область

александровский район

красногорск

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происшествия, владимирская область, александровский район, красногорск, крокус сити холл, крокус, следственный комитет россии (ск рф)