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Семья блогерши, пошутившей о теракте в "Крокусе", ждет решения СК - РИА Новости, 12.11.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:12 12.11.2024 (обновлено: 13:18 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/krokus-1983272762.html
Семья блогерши, пошутившей о теракте в "Крокусе", ждет решения СК
Семья блогерши, пошутившей о теракте в "Крокусе", ждет решения СК - РИА Новости, 12.11.2024
Семья блогерши, пошутившей о теракте в "Крокусе", ждет решения СК
Семья 17-летней блогерши из Владимирской области, пошутившей на видео о теракте в "Крокус сити холле", ожидает решения следственных органов, рассказала РИА... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:12
2024-11-12T13:18
происшествия
владимирская область
александровский район
красногорск
крокус сити холл
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
теракт в "крокус сити холле"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Семья 17-летней блогерши из Владимирской области, пошутившей на видео о теракте в "Крокус сити холле", ожидает решения следственных органов, рассказала РИА Новости мама девушки Анна Александровна. "Мы сейчас проходим следственный комитет, по всем органам ездим. В полиции, следственных органах ничего не говорят, не прогнозируют. Мы сейчас ждем, что нам скажет следственный комитет, мы ждем ответа", - сказала собеседница. Она отметила, что у дочери забрали телефон, но когда он был у нее на руках, она читала много негатива в свой адрес. "Агрессия поступает ребенку, сообщения приходили", - сказала Анна Александровна. По ее словам, после произошедшего девочка "плохо себя чувствует". На вопрос о том, как она сама себя чувствует, женщина ответила: "Так же". Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две юные девушки, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". В главке подмосковного СК РФ сообщали РИА Новости, что следствие начало проверку по факту публикации в интернете этого видео. По мнению следствия, девушки, "предварительно, допускают публичное оправдание терроризма, касаясь темы мартовской трагедии в "Крокусе сити холле". УМВД по Владимирской области позднее сообщило, что установило участниц видеозаписи - это жительницы Александровского района 17 и 18 лет. По данным полиции, девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии она была опубликована в интернет-каналах общего пользования. Полиция опубликовала видео, на котором девушки извиняются за свои слова и выражают сочувствие людям, которые пострадали в "Крокусе" или потеряли своих близких и друзей. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20241101/arest-1981437532.html
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владимирская область
александровский район
красногорск
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происшествия, владимирская область, александровский район, красногорск, крокус сити холл, крокус, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимирская область, Александровский район, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт в "Крокус Сити Холле"
Семья блогерши, пошутившей о теракте в "Крокусе", ждет решения СК

Семья блогерши, пошутившей на видео о теракте в "Крокусе", ждет ответа СК

© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-ПетербургуСотрудник ГСУ СК России
Сотрудник ГСУ СК России - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Сотрудник ГСУ СК России . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Семья 17-летней блогерши из Владимирской области, пошутившей на видео о теракте в "Крокус сити холле", ожидает решения следственных органов, рассказала РИА Новости мама девушки Анна Александровна.
"Мы сейчас проходим следственный комитет, по всем органам ездим. В полиции, следственных органах ничего не говорят, не прогнозируют. Мы сейчас ждем, что нам скажет следственный комитет, мы ждем ответа", - сказала собеседница.
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Она отметила, что у дочери забрали телефон, но когда он был у нее на руках, она читала много негатива в свой адрес. "Агрессия поступает ребенку, сообщения приходили", - сказала Анна Александровна.
По ее словам, после произошедшего девочка "плохо себя чувствует". На вопрос о том, как она сама себя чувствует, женщина ответила: "Так же".
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две юные девушки, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". В главке подмосковного СК РФ сообщали РИА Новости, что следствие начало проверку по факту публикации в интернете этого видео. По мнению следствия, девушки, "предварительно, допускают публичное оправдание терроризма, касаясь темы мартовской трагедии в "Крокусе сити холле".
УМВД по Владимирской области позднее сообщило, что установило участниц видеозаписи - это жительницы Александровского района 17 и 18 лет. По данным полиции, девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии она была опубликована в интернет-каналах общего пользования. Полиция опубликовала видео, на котором девушки извиняются за свои слова и выражают сочувствие людям, которые пострадали в "Крокусе" или потеряли своих близких и друзей.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияВладимирская областьАлександровский районКрасногорскКрокус Сити ХоллКрокусСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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