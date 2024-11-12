Семья блогерши, пошутившей о теракте в "Крокусе", ждет решения СК
Семья блогерши, пошутившей на видео о теракте в "Крокусе", ждет ответа СК
Сотрудник ГСУ СК России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Семья 17-летней блогерши из Владимирской области, пошутившей на видео о теракте в "Крокус сити холле", ожидает решения следственных органов, рассказала РИА Новости мама девушки Анна Александровна.
"Мы сейчас проходим следственный комитет, по всем органам ездим. В полиции, следственных органах ничего не говорят, не прогнозируют. Мы сейчас ждем, что нам скажет следственный комитет, мы ждем ответа", - сказала собеседница.
Она отметила, что у дочери забрали телефон, но когда он был у нее на руках, она читала много негатива в свой адрес. "Агрессия поступает ребенку, сообщения приходили", - сказала Анна Александровна.
По ее словам, после произошедшего девочка "плохо себя чувствует". На вопрос о том, как она сама себя чувствует, женщина ответила: "Так же".
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две юные девушки, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". В главке подмосковного СК РФ сообщали РИА Новости, что следствие начало проверку по факту публикации в интернете этого видео. По мнению следствия, девушки, "предварительно, допускают публичное оправдание терроризма, касаясь темы мартовской трагедии в "Крокусе сити холле".
УМВД по Владимирской области позднее сообщило, что установило участниц видеозаписи - это жительницы Александровского района 17 и 18 лет. По данным полиции, девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии она была опубликована в интернет-каналах общего пользования. Полиция опубликовала видео, на котором девушки извиняются за свои слова и выражают сочувствие людям, которые пострадали в "Крокусе" или потеряли своих близких и друзей.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.