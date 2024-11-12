https://ria.ru/20241112/krokus-1983259917.html
Блогершу, пошутившую о теракте в "Крокусе", могут отчислить из колледжа
Блогершу, пошутившую о теракте в "Крокусе", могут отчислить из колледжа - РИА Новости, 12.11.2024
Блогершу, пошутившую о теракте в "Крокусе", могут отчислить из колледжа
Семнадцатилетнюю блогершу из Владимирской области, пошутившую на видео о теракте в "Крокус сити холле", из-за этого могут отчислить из колледжа, где она учится... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:28
2024-11-12T12:28
2024-11-12T12:51
происшествия
владимирская область
александровский район
красногорск
крокус
крокус сити холл
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Семнадцатилетнюю блогершу из Владимирской области, пошутившую на видео о теракте в "Крокус сити холле", из-за этого могут отчислить из колледжа, где она учится на парикмахера, опасается мама девочки Анна Александровна. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две юные девушки, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". В главке подмосковного СК РФ сообщали РИА Новости, что следствие начало проверку по факту публикации в интернете этого видео. УМВД по Владимирской области позднее сообщило, что установило участниц видеозаписи - это жительницы Александровского района 17 и 18 лет. "Из-за инцидента ее отчислят из колледжа, мне так сказали. Она учится (там - ред.) на парикмахера", - сказала РИА Новости мать девочки. Она также отметила, что вероятность отчисления не 100%, но предположила, что она составляет около 80%. По словам мамы, у девочки получается обучаться выбранной профессии, и с оценками у нее не было проблем. По данным полиции, девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии запись была опубликована в интернет-каналах общего пользования. Полиция опубликовала видео, на котором девушки извиняются за свои слова и выражают сочувствие людям, которые пострадали в "Крокусе" или потеряли своих близких и друзей. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20241007/kuzbass-1976778579.html
https://ria.ru/20240327/bloger-1936166239.html
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Извинения двух девочек-подростков за слова о теракте
Две жительницы Владимирской области 17 и 18 лет извинились за слова о намерении устроить теракт в "Крокусе", сообщило УМВД по региону.
Ранее в соцсетях появились кадры, на которых юные блогерши, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт".
2024-11-12T12:28
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происшествия, владимирская область, александровский район, красногорск, крокус, крокус сити холл
Происшествия, Владимирская область, Александровский район, Красногорск, Крокус, Крокус Сити Холл
Блогершу, пошутившую о теракте в "Крокусе", могут отчислить из колледжа
Пошутившую о теракте в "Крокусе" блогершу могут отчислить из колледжа