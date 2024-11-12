https://ria.ru/20241112/krokus-1983259917.html

Блогершу, пошутившую о теракте в "Крокусе", могут отчислить из колледжа

Блогершу, пошутившую о теракте в "Крокусе", могут отчислить из колледжа - РИА Новости, 12.11.2024

Блогершу, пошутившую о теракте в "Крокусе", могут отчислить из колледжа

Семнадцатилетнюю блогершу из Владимирской области, пошутившую на видео о теракте в "Крокус сити холле", из-за этого могут отчислить из колледжа, где она учится... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T12:28

2024-11-12T12:28

2024-11-12T12:51

происшествия

владимирская область

александровский район

красногорск

крокус

крокус сити холл

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Семнадцатилетнюю блогершу из Владимирской области, пошутившую на видео о теракте в "Крокус сити холле", из-за этого могут отчислить из колледжа, где она учится на парикмахера, опасается мама девочки Анна Александровна. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором две юные девушки, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". В главке подмосковного СК РФ сообщали РИА Новости, что следствие начало проверку по факту публикации в интернете этого видео. УМВД по Владимирской области позднее сообщило, что установило участниц видеозаписи - это жительницы Александровского района 17 и 18 лет. "Из-за инцидента ее отчислят из колледжа, мне так сказали. Она учится (там - ред.) на парикмахера", - сказала РИА Новости мать девочки. Она также отметила, что вероятность отчисления не 100%, но предположила, что она составляет около 80%. По словам мамы, у девочки получается обучаться выбранной профессии, и с оценками у нее не было проблем. По данным полиции, девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии запись была опубликована в интернет-каналах общего пользования. Полиция опубликовала видео, на котором девушки извиняются за свои слова и выражают сочувствие людям, которые пострадали в "Крокусе" или потеряли своих близких и друзей. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20241007/kuzbass-1976778579.html

https://ria.ru/20240327/bloger-1936166239.html

владимирская область

александровский район

красногорск

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Извинения двух девочек-подростков за слова о теракте Две жительницы Владимирской области 17 и 18 лет извинились за слова о намерении устроить теракт в "Крокусе", сообщило УМВД по региону. Ранее в соцсетях появились кадры, на которых юные блогерши, смеясь, говорят, что приехали в "Крокус сити холл" и "сейчас будут устраивать теракт". 2024-11-12T12:28 true PT0M39S

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происшествия, владимирская область, александровский район, красногорск, крокус, крокус сити холл