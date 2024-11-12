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Двух тигров и львенка привезли в хоспис "Дом Тигра" - РИА Новости, 12.11.2024
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14:28 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/koshki-1983294149.html
Двух тигров и львенка привезли в хоспис "Дом Тигра"
Двух тигров и львенка привезли в хоспис "Дом Тигра" - РИА Новости, 12.11.2024
Двух тигров и львенка привезли в хоспис "Дом Тигра"
Еще двух тигров и львенка привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщает правительство области. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:28
2024-11-12T14:28
ленинградская область
донецкая народная республика
ростов
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Еще двух тигров и львенка привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщает правительство области. "Трое постояльцев прибавилось в "Доме тигра" после миссии в ДНР. Ленинградский хоспис для больших кошек возил коллегам в Донецкий зоопарк корма для животных. Обратно привезли раненого трехлапого молодого тигра по кличке Понтиак", - говорится в сообщении. Также сообщается, что в Ростове на улице у магазина подобрали брошенного исхудалого львенка, из Краснодара забрали взрослую тигрицу, над которой издевался владелец. Животные сейчас находятся на карантине и проходят обследование. "Дом тигра" готовит для каждого программу реабилитации. "Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России. Центр "Дом тигра" – участник грантовой программы губернатора Ленобласти и ведет учебно-просветительскую работу по защите животных.
https://ria.ru/20241002/medvezhata-1975956344.html
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ленинградская область
донецкая народная республика
ростов
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ленинградская область, донецкая народная республика, ростов, общество
Ленинградская область, Донецкая Народная Республика, Ростов, Общество
Двух тигров и львенка привезли в хоспис "Дом Тигра"

Двух тигров и львенка привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра"

© Админка Ленобласти/TelegramТигр в хосписе для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области
Тигр в хосписе для диких кошек Дом Тигра в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Админка Ленобласти/Telegram
Тигр в хосписе для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Еще двух тигров и львенка привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщает правительство области.
"Трое постояльцев прибавилось в "Доме тигра" после миссии в ДНР. Ленинградский хоспис для больших кошек возил коллегам в Донецкий зоопарк корма для животных. Обратно привезли раненого трехлапого молодого тигра по кличке Понтиак", - говорится в сообщении.
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Также сообщается, что в Ростове на улице у магазина подобрали брошенного исхудалого львенка, из Краснодара забрали взрослую тигрицу, над которой издевался владелец.
Животные сейчас находятся на карантине и проходят обследование. "Дом тигра" готовит для каждого программу реабилитации.
"Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России.
Центр "Дом тигра" – участник грантовой программы губернатора Ленобласти и ведет учебно-просветительскую работу по защите животных.
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