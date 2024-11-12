https://ria.ru/20241112/koshki-1983294149.html
Двух тигров и львенка привезли в хоспис "Дом Тигра"
Двух тигров и львенка привезли в хоспис "Дом Тигра" - РИА Новости, 12.11.2024
Двух тигров и львенка привезли в хоспис "Дом Тигра"
Еще двух тигров и львенка привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщает правительство области. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:28
2024-11-12T14:28
2024-11-12T14:28
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Еще двух тигров и львенка привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщает правительство области. "Трое постояльцев прибавилось в "Доме тигра" после миссии в ДНР. Ленинградский хоспис для больших кошек возил коллегам в Донецкий зоопарк корма для животных. Обратно привезли раненого трехлапого молодого тигра по кличке Понтиак", - говорится в сообщении. Также сообщается, что в Ростове на улице у магазина подобрали брошенного исхудалого львенка, из Краснодара забрали взрослую тигрицу, над которой издевался владелец. Животные сейчас находятся на карантине и проходят обследование. "Дом тигра" готовит для каждого программу реабилитации. "Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России. Центр "Дом тигра" – участник грантовой программы губернатора Ленобласти и ведет учебно-просветительскую работу по защите животных.
https://ria.ru/20241002/medvezhata-1975956344.html
https://ria.ru/20240418/lisenok-1940821129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, донецкая народная республика, ростов, общество
Ленинградская область, Донецкая Народная Республика, Ростов, Общество
Двух тигров и львенка привезли в хоспис "Дом Тигра"
Двух тигров и львенка привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости.
Еще двух тигров и львенка привезли в хоспис для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщает правительство области
.
"Трое постояльцев прибавилось в "Доме тигра" после миссии в ДНР. Ленинградский хоспис для больших кошек возил коллегам в Донецкий зоопарк корма для животных. Обратно привезли раненого трехлапого молодого тигра по кличке Понтиак", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Ростове на улице у магазина подобрали брошенного исхудалого львенка, из Краснодара забрали взрослую тигрицу, над которой издевался владелец.
Животные сейчас находятся на карантине и проходят обследование. "Дом тигра" готовит для каждого программу реабилитации.
"Дом тигра" уже несколько лет спасает раненых и умирающих тигров, пум и леопардов, их детенышей. Животных к ним привозят со всей России.
Центр "Дом тигра" – участник грантовой программы губернатора Ленобласти и ведет учебно-просветительскую работу по защите животных.