https://ria.ru/20241112/koreja-1983229668.html

Южная Корея обвинила КНДР в создании помех сигналам GPS

Южная Корея обвинила КНДР в создании помех сигналам GPS - РИА Новости, 12.11.2024

Южная Корея обвинила КНДР в создании помех сигналам GPS

Военные Южной Кореи обвинили КНДР в якобы создании помех в сигналах GPS в течение 5 дней, утверждая, что это повлияло на несколько кораблей и десятки... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:53

2024-11-12T09:53

2024-11-12T09:53

в мире

южная корея

желтое море

объединенный комитет начальников штабов (сша)

gps

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СЕУЛ, 12 ноя – РИА Новости. Военные Южной Кореи обвинили КНДР в якобы создании помех в сигналах GPS в течение 5 дней, утверждая, что это повлияло на несколько кораблей и десятки гражданских самолетов, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ). Девятого ноября военные заявили, что КНДР второй день глушит сигналы GPS, что повлияло на работу нескольких кораблей и десятков гражданских самолетов. По утверждению военных, во вторник КНДР уже пятый день подряд проводила "атаки с глушением GPS". "Сегодня в некоторых районах произошло подавление сигнала GPS", - утверждают в ОКНШ. В конце мая-начале июня, как утверждается, КНДР пыталась заглушить сигналы GPS в южнокорейской акватории Желтого моря. По мнению ОКНШ, такие действия в этом месяце, вероятно, связаны с военными тренировками по реагированию на беспилотники.

https://ria.ru/20241015/koreja-1978070023.html

https://ria.ru/20240307/koreya-1931809664.html

южная корея

желтое море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная корея, желтое море, объединенный комитет начальников штабов (сша), gps