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Южная Корея обвинила КНДР в создании помех сигналам GPS - РИА Новости, 12.11.2024
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09:53 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/koreja-1983229668.html
Южная Корея обвинила КНДР в создании помех сигналам GPS
Южная Корея обвинила КНДР в создании помех сигналам GPS - РИА Новости, 12.11.2024
Южная Корея обвинила КНДР в создании помех сигналам GPS
Военные Южной Кореи обвинили КНДР в якобы создании помех в сигналах GPS в течение 5 дней, утверждая, что это повлияло на несколько кораблей и десятки... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:53
2024-11-12T09:53
в мире
южная корея
желтое море
объединенный комитет начальников штабов (сша)
gps
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СЕУЛ, 12 ноя – РИА Новости. Военные Южной Кореи обвинили КНДР в якобы создании помех в сигналах GPS в течение 5 дней, утверждая, что это повлияло на несколько кораблей и десятки гражданских самолетов, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ). Девятого ноября военные заявили, что КНДР второй день глушит сигналы GPS, что повлияло на работу нескольких кораблей и десятков гражданских самолетов. По утверждению военных, во вторник КНДР уже пятый день подряд проводила "атаки с глушением GPS". "Сегодня в некоторых районах произошло подавление сигнала GPS", - утверждают в ОКНШ. В конце мая-начале июня, как утверждается, КНДР пыталась заглушить сигналы GPS в южнокорейской акватории Желтого моря. По мнению ОКНШ, такие действия в этом месяце, вероятно, связаны с военными тренировками по реагированию на беспилотники.
https://ria.ru/20241015/koreja-1978070023.html
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в мире, южная корея, желтое море, объединенный комитет начальников штабов (сша), gps
В мире, Южная Корея, Желтое море, Объединенный комитет начальников штабов (США), GPS
Южная Корея обвинила КНДР в создании помех сигналам GPS

Военные Южной Кореи обвинили КНДР в якобы создании помех в сигналах GPS

CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces / 11th Division Company Combat TrainingЮжнокорейские боевые танки К2
Южнокорейские боевые танки К2 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces / 11th Division Company Combat Training
Южнокорейские боевые танки К2. Архивное фото
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СЕУЛ, 12 ноя – РИА Новости. Военные Южной Кореи обвинили КНДР в якобы создании помех в сигналах GPS в течение 5 дней, утверждая, что это повлияло на несколько кораблей и десятки гражданских самолетов, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).
Девятого ноября военные заявили, что КНДР второй день глушит сигналы GPS, что повлияло на работу нескольких кораблей и десятков гражданских самолетов.
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По утверждению военных, во вторник КНДР уже пятый день подряд проводила "атаки с глушением GPS".
"Сегодня в некоторых районах произошло подавление сигнала GPS", - утверждают в ОКНШ.
В конце мая-начале июня, как утверждается, КНДР пыталась заглушить сигналы GPS в южнокорейской акватории Желтого моря.
По мнению ОКНШ, такие действия в этом месяце, вероятно, связаны с военными тренировками по реагированию на беспилотники.
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В миреЮжная КореяЖелтое мореОбъединенный комитет начальников штабов (США)GPS
 
 
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