КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией
КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. КНДР ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщает радистанция "Голос Кореи".
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"Указом председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", заключенный в Пхеньяне 19 июня 2024 года", — говорится в сообщении.
Уточняется, что указ был подписан 11 ноября.
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Девятого октября закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подписал президент России Владимир Путин.
Лидеры двух стран одобрили этот документ 19 июня во время визита Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.
Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.
Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.