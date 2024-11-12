https://ria.ru/20241112/kndr-1983202451.html

КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией

КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 12.11.2024

КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией

КНДР ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщает радистанция "Голос Кореи". РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T00:15

2024-11-12T00:15

2024-11-12T01:34

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. КНДР ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщает радистанция "Голос Кореи"."Указом председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", заключенный в Пхеньяне 19 июня 2024 года", — говорится в сообщении.Уточняется, что указ был подписан 11 ноября.Девятого октября закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подписал президент России Владимир Путин.Лидеры двух стран одобрили этот документ 19 июня во время визита Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

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https://ria.ru/20241104/dogovor-1981827988.html

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россия, владимир путин, оон, пхеньян