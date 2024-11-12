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КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 12.11.2024
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00:15 12.11.2024 (обновлено: 01:34 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/kndr-1983202451.html
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 12.11.2024
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией
КНДР ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщает радистанция "Голос Кореи". РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T00:15
2024-11-12T01:34
россия
владимир путин
оон
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. КНДР ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщает радистанция "Голос Кореи"."Указом председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", заключенный в Пхеньяне 19 июня 2024 года", — говорится в сообщении.Уточняется, что указ был подписан 11 ноября.Девятого октября закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подписал президент России Владимир Путин.Лидеры двух стран одобрили этот документ 19 июня во время визита Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241108/putin-1982558307.html
https://ria.ru/20241104/dogovor-1981827988.html
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россия, владимир путин, оон, пхеньян
Россия, Владимир Путин, ООН, Пхеньян
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией

КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на космодроме Восточный
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. КНДР ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщает радистанция "Голос Кореи".
«
"Указом председателя Государственных дел КНДР был ратифицирован "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ", заключенный в Пхеньяне 19 июня 2024 года", — говорится в сообщении.
Уточняется, что указ был подписан 11 ноября.
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Девятого октября закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подписал президент России Владимир Путин.
Лидеры двух стран одобрили этот документ 19 июня во время визита Путина в Пхеньян. Он должен заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года.
Новое соглашение вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет бессрочным.
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Четвертая статья договора предполагает, что если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны, то другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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