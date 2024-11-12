Рейтинг@Mail.ru
Среди пострадавших при наезде машины на пешеходов в Чжухае нет россиян - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 12.11.2024 (обновлено: 16:07 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/kitay-1983211720.html
Среди пострадавших при наезде машины на пешеходов в Чжухае нет россиян
Среди пострадавших при наезде машины на пешеходов в Чжухае нет россиян - РИА Новости, 12.11.2024
Среди пострадавших при наезде машины на пешеходов в Чжухае нет россиян
Сообщений о пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун россиянах не поступало, заявили РИА Новости во... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T06:46
2024-11-12T16:07
чжухай
россия
гуандун
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983324929_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8530e4040c0711428c589234c8eb9d9d.jpg
ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Сообщений о пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун россиянах не поступало, заявили РИА Новости во вторник в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу. Ранее управление общественной безопасности района Сянчжоу сообщило, что 11 ноября около 19.48 по местному времени (14.48 мск) 62-летний мужчина по фамилии Фань на автомобиле врезался в толпу людей в городе Чжухай и скрылся с места преступления. В настоящий момент он находится под стражей, мотивы его действий неизвестны. Ведется расследование. Издание "Сяосян Чэньбао" со ссылкой на представителя больницы "Чжуншань" сообщило, что в одну из больниц города поступили более 20 раненых, при этом точное число пострадавших неизвестно, также пока не сообщалось о погибших. "Сообщений о том, что при инциденте пострадали граждане России, пока не поступало. По данному вопросу находимся в контакте с местными органами власти", - сообщили в дипмиссии.
https://ria.ru/20241111/balashikha-1983199171.html
чжухай
россия
гуандун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983324929_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_78f52bb64fea15da5bb6c59ee4bd3735.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чжухай, россия, гуандун, в мире
Чжухай, Россия, Гуандун, В мире
Среди пострадавших при наезде машины на пешеходов в Чжухае нет россиян

Сообщений о пострадавших при наезде машины на пешеходов в Чжухае россиянах нет

© AP Photo / Ng Han GuanОграждение на месте наезда автомобиля на пешеходов в Чжухае. 12 ноября 2024
Ограждение на месте наезда автомобиля на пешеходов в Чжухае. 12 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
Ограждение на месте наезда автомобиля на пешеходов в Чжухае. 12 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Сообщений о пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун россиянах не поступало, заявили РИА Новости во вторник в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу.
Ранее управление общественной безопасности района Сянчжоу сообщило, что 11 ноября около 19.48 по местному времени (14.48 мск) 62-летний мужчина по фамилии Фань на автомобиле врезался в толпу людей в городе Чжухай и скрылся с места преступления. В настоящий момент он находится под стражей, мотивы его действий неизвестны. Ведется расследование.
Издание "Сяосян Чэньбао" со ссылкой на представителя больницы "Чжуншань" сообщило, что в одну из больниц города поступили более 20 раненых, при этом точное число пострадавших неизвестно, также пока не сообщалось о погибших.
"Сообщений о том, что при инциденте пострадали граждане России, пока не поступало. По данному вопросу находимся в контакте с местными органами власти", - сообщили в дипмиссии.
Место столкновения трех легковых автомобилей и двух микроавтобусов в подмосковной Балашихе. 11 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Балашихе произошло массовое ДТП
11 ноября, 23:02
 
ЧжухайРоссияГуандунВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала