https://ria.ru/20241112/kitay-1983211720.html

Среди пострадавших при наезде машины на пешеходов в Чжухае нет россиян

Среди пострадавших при наезде машины на пешеходов в Чжухае нет россиян - РИА Новости, 12.11.2024

Среди пострадавших при наезде машины на пешеходов в Чжухае нет россиян

Сообщений о пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун россиянах не поступало, заявили РИА Новости во... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T06:46

2024-11-12T06:46

2024-11-12T16:07

чжухай

россия

гуандун

в мире

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ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Сообщений о пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в городе Чжухай китайской южной провинции Гуандун россиянах не поступало, заявили РИА Новости во вторник в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу. Ранее управление общественной безопасности района Сянчжоу сообщило, что 11 ноября около 19.48 по местному времени (14.48 мск) 62-летний мужчина по фамилии Фань на автомобиле врезался в толпу людей в городе Чжухай и скрылся с места преступления. В настоящий момент он находится под стражей, мотивы его действий неизвестны. Ведется расследование. Издание "Сяосян Чэньбао" со ссылкой на представителя больницы "Чжуншань" сообщило, что в одну из больниц города поступили более 20 раненых, при этом точное число пострадавших неизвестно, также пока не сообщалось о погибших. "Сообщений о том, что при инциденте пострадали граждане России, пока не поступало. По данному вопросу находимся в контакте с местными органами власти", - сообщили в дипмиссии.

https://ria.ru/20241111/balashikha-1983199171.html

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чжухай, россия, гуандун, в мире