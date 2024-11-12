https://ria.ru/20241112/kiev-1983395515.html

Киев проведет исследование для эксгумации останков жертв Волынской резни

Киев проведет исследование для эксгумации останков жертв Волынской резни - РИА Новости, 12.11.2024

Киев проведет исследование для эксгумации останков жертв Волынской резни

Глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев в следующем году самостоятельно планирует провести исследование для дальнейшей... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T20:15

2024-11-12T20:15

2024-11-12T20:15

в мире

украина

киев

польша

владимир зеленский

волынская резня

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152430/17/1524301709_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_4bc8efc0375acd727111e269fc9bfaad.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев в следующем году самостоятельно планирует провести исследование для дальнейшей эксгумации останков жертв Волынской резни. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине. "У нас уже принято решение, мы в следующем году и сами проведем исследование, если нужно… Эксгумации из космоса не происходят. Нужно провести исследование, установить место захоронения или гибели людей и исследовать кто, при каких обстоятельствах и дальше эксгумировать, если есть вопросы... Мы на следующий год точно проведем такие работы по некоторым запросам польской стороны", - сказал Дробович в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. По его словам, если кабмин выделит больше денег, то работы проведут по большинству запросов Польши. Директор Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль Навроцкий в начале ноября заявил, что украинские власти последовательно блокируют эксгумацию останков жертв Волынской резни, не относясь к Польше как к партнеру, но польская сторона не намерена сдаваться. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20241101/volyn-1981253852.html

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969586470.html

украина

киев

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, польша, владимир зеленский, волынская резня