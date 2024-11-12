Запад сделал вид, что не увидел преступления Киева, заявил Полянский
Полянский: Запад на заседании СБ ООН сделал вид, что не видит преступления Киева
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Запад во время неформального заседания Совета Безопасности ООН (по формуле "Арриа", предполагающей неформальную встречу) сделал вид, что не увидел представленные Россией доказательства преступлений Киева, заявил первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.
Россия 25 октября провела неформальное заседание Совета Безопасности ООН по теме преступлений киевского режима против мирных жителей российских регионов и, в частности, Курской области.
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"Реакция была достаточно шоковая, наши западные коллеги конечно же сделали вид, что они ничего не услышали и не увидели, как они обычно делают в такой ситуации. Дело в том, что спорить с теми фактами, с теми свидетельствами очевидцев, которые мы представили, было очень сложно. На это обращали внимание делегаты от развивающихся стран", - сказал он в ходе брифинга, который прошёл на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
Он отметил, что в данный момент западники выглядят как группа заговорщиков, которые договорились ничего не слышать и ничего не видеть, и упорно продвигать нарратив о том, что Украина хорошая, что она всё делает правильно, а Россия - агрессор.
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