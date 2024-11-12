https://ria.ru/20241112/kiev-1983216947.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:24

2024-11-12T08:24

2024-11-12T08:24

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

сумская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ночью во вторник воздушная тревога объявлялась в Киеве, спустя некоторое время ее отменили. По данным онлайн-ресурса, на этот раз тревога в Киеве была объявлена в 8.09 мск. Ранее тревога прозвучала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, она действует до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241112/nato-1983187356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины