https://ria.ru/20241112/kiev-1983216947.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T08:24
2024-11-12T08:24
2024-11-12T08:24
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ночью во вторник воздушная тревога объявлялась в Киеве, спустя некоторое время ее отменили. По данным онлайн-ресурса, на этот раз тревога в Киеве была объявлена в 8.09 мск. Ранее тревога прозвучала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, она действует до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241112/nato-1983187356.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве в 8:09 мск вновь объявили воздушную тревогу