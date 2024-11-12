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Хуснуллин заявил, что власти Курской области усилят информационную работу - РИА Новости, 12.11.2024
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14:53 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/khusnullin-1983298859.html
Хуснуллин заявил, что власти Курской области усилят информационную работу
Хуснуллин заявил, что власти Курской области усилят информационную работу - РИА Новости, 12.11.2024
Хуснуллин заявил, что власти Курской области усилят информационную работу
Власти Курской области усилят информационную работу с населением, принят ряд решений, заявил находящийся в регионе с рабочей поездкой вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:53
2024-11-12T14:53
общество
курская область
россия
суджанский район
марат хуснуллин
алексей смирнов (политик)
роман старовойт
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КУРСК, 12 ноя - РИА Новости. Власти Курской области усилят информационную работу с населением, принят ряд решений, заявил находящийся в регионе с рабочей поездкой вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По данным курских СМИ и Telegram-каналов, во вторник утром прошла встреча жителей Суджанского района с руководством региона. По их информации, зал, рассчитанный на 700 человек, оказался переполненным. Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, на встрече присутствовали не только губернатор Курской области Алексей Смирнов, но и экс-глава региона, министр транспорта РФ Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин. "Мы договорились о том, что администрация будет регулярно проводить встречи, что усилит канал информационной работы, и что люди будут максимально быстро получать обратную связь. Сегодня мы подготовили целый ряд решений, который, надеюсь, улучшит ситуацию", - сказал Хуснуллин.
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общество, курская область, россия, суджанский район, марат хуснуллин, алексей смирнов (политик) , роман старовойт
Общество, Курская область, Россия, Суджанский район, Марат Хуснуллин, Алексей Смирнов (политик) , Роман Старовойт
Хуснуллин заявил, что власти Курской области усилят информационную работу

Хуснуллин: в Курской области примут решения по усилению информационной работы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
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КУРСК, 12 ноя - РИА Новости. Власти Курской области усилят информационную работу с населением, принят ряд решений, заявил находящийся в регионе с рабочей поездкой вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По данным курских СМИ и Telegram-каналов, во вторник утром прошла встреча жителей Суджанского района с руководством региона. По их информации, зал, рассчитанный на 700 человек, оказался переполненным. Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, на встрече присутствовали не только губернатор Курской области Алексей Смирнов, но и экс-глава региона, министр транспорта РФ Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Мы договорились о том, что администрация будет регулярно проводить встречи, что усилит канал информационной работы, и что люди будут максимально быстро получать обратную связь. Сегодня мы подготовили целый ряд решений, который, надеюсь, улучшит ситуацию", - сказал Хуснуллин.
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