https://ria.ru/20241112/khusnullin-1983298859.html
Хуснуллин заявил, что власти Курской области усилят информационную работу
Хуснуллин заявил, что власти Курской области усилят информационную работу - РИА Новости, 12.11.2024
Хуснуллин заявил, что власти Курской области усилят информационную работу
Власти Курской области усилят информационную работу с населением, принят ряд решений, заявил находящийся в регионе с рабочей поездкой вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:53
2024-11-12T14:53
2024-11-12T14:53
общество
курская область
россия
суджанский район
марат хуснуллин
алексей смирнов (политик)
роман старовойт
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КУРСК, 12 ноя - РИА Новости. Власти Курской области усилят информационную работу с населением, принят ряд решений, заявил находящийся в регионе с рабочей поездкой вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По данным курских СМИ и Telegram-каналов, во вторник утром прошла встреча жителей Суджанского района с руководством региона. По их информации, зал, рассчитанный на 700 человек, оказался переполненным. Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, на встрече присутствовали не только губернатор Курской области Алексей Смирнов, но и экс-глава региона, министр транспорта РФ Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин. "Мы договорились о том, что администрация будет регулярно проводить встречи, что усилит канал информационной работы, и что люди будут максимально быстро получать обратную связь. Сегодня мы подготовили целый ряд решений, который, надеюсь, улучшит ситуацию", - сказал Хуснуллин.
https://realty.ria.ru/20241106/vosstanovlenie-1982182145.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, россия, суджанский район, марат хуснуллин, алексей смирнов (политик) , роман старовойт
Общество, Курская область, Россия, Суджанский район, Марат Хуснуллин, Алексей Смирнов (политик) , Роман Старовойт
Хуснуллин заявил, что власти Курской области усилят информационную работу
Хуснуллин: в Курской области примут решения по усилению информационной работы