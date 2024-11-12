https://ria.ru/20241112/khusnullin-1983298859.html

Хуснуллин заявил, что власти Курской области усилят информационную работу

Хуснуллин заявил, что власти Курской области усилят информационную работу - РИА Новости, 12.11.2024

Хуснуллин заявил, что власти Курской области усилят информационную работу

Власти Курской области усилят информационную работу с населением, принят ряд решений, заявил находящийся в регионе с рабочей поездкой вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:53

2024-11-12T14:53

2024-11-12T14:53

общество

курская область

россия

суджанский район

марат хуснуллин

алексей смирнов (политик)

роман старовойт

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КУРСК, 12 ноя - РИА Новости. Власти Курской области усилят информационную работу с населением, принят ряд решений, заявил находящийся в регионе с рабочей поездкой вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По данным курских СМИ и Telegram-каналов, во вторник утром прошла встреча жителей Суджанского района с руководством региона. По их информации, зал, рассчитанный на 700 человек, оказался переполненным. Согласно опубликованным в соцсетях фотографиям, на встрече присутствовали не только губернатор Курской области Алексей Смирнов, но и экс-глава региона, министр транспорта РФ Роман Старовойт и вице-премьер Марат Хуснуллин. "Мы договорились о том, что администрация будет регулярно проводить встречи, что усилит канал информационной работы, и что люди будут максимально быстро получать обратную связь. Сегодня мы подготовили целый ряд решений, который, надеюсь, улучшит ситуацию", - сказал Хуснуллин.

https://realty.ria.ru/20241106/vosstanovlenie-1982182145.html

курская область

россия

суджанский район

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Дарья Буймова

общество, курская область, россия, суджанский район, марат хуснуллин, алексей смирнов (политик) , роман старовойт