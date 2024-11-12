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Хуситы заявили об атаках на корабли США в Красном и Аравийском морях - РИА Новости, 12.11.2024
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19:42 12.11.2024 (обновлено: 20:28 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/khusity-1983392380.html
Хуситы заявили об атаках на корабли США в Красном и Аравийском морях
Хуситы заявили об атаках на корабли США в Красном и Аравийском морях - РИА Новости, 12.11.2024
Хуситы заявили об атаках на корабли США в Красном и Аравийском морях
Бойцы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море и два эсминца — в РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:42
2024-11-12T20:28
в мире
красное море
йемен
аравийское море
ансар алла
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ДОХА, 12 ноя — РИА Новости. Бойцы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море и два эсминца — в Красном, сообщил военный представитель движения Яхьи Сариа в Telegram-канале.&quot;Ракетные и беспилотные Военно-воздушные силы Вооруженных сил Йемена провели с помощью Всевышнего две качественные военные операции. Первая была нацелена на находящийся в Аравийском море американский авианосец &quot;Авраам Линкольн&quot; с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский противник готовился провести враждебную операцию против нашей страны&quot;, — отметил он.По словам Сариа, действия хуситов увенчались успехом, а якобы планировавшуюся атаку на Йемен удалось сорвать.Вторая операция была направлена против двух эсминцев США в Красном море. Ее удалось "успешно осуществить с помощью беспилотников и баллистических ракет", заявил Сариа. По его словам, обе атаки продолжались восемь часов.Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, на фоне конфликта в секторе Газа заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркнули, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.В свою очередь, США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством.
https://ria.ru/20241108/khusity-1982628197.html
https://ria.ru/20241111/husity-1983031135.html
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в мире, красное море, йемен, аравийское море, ансар алла, сша
В мире, Красное море, Йемен, Аравийское море, Ансар Алла, США
Хуситы заявили об атаках на корабли США в Красном и Аравийском морях

Хуситы заявили об атаке на эсминцы США в Красном море с использованием ракет

© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США
Эсминцы ВМС США - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent
Эсминцы ВМС США. Архивное фото
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ДОХА, 12 ноя — РИА Новости. Бойцы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море и два эсминца — в Красном, сообщил военный представитель движения Яхьи Сариа в Telegram-канале.
«

"Ракетные и беспилотные Военно-воздушные силы Вооруженных сил Йемена провели с помощью Всевышнего две качественные военные операции. Первая была нацелена на находящийся в Аравийском море американский авианосец "Авраам Линкольн" с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский противник готовился провести враждебную операцию против нашей страны", — отметил он.

Хуситы - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Йеменские хуситы запустили баллистическую ракету в сторону Израиля
8 ноября, 12:17
По словам Сариа, действия хуситов увенчались успехом, а якобы планировавшуюся атаку на Йемен удалось сорвать.
Вторая операция была направлена против двух эсминцев США в Красном море. Ее удалось "успешно осуществить с помощью беспилотников и баллистических ракет", заявил Сариа. По его словам, обе атаки продолжались восемь часов.
Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, на фоне конфликта в секторе Газа заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркнули, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
В свою очередь, США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством.
Гиперзвуковая баллистическая ракета Палестина-2 - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Хуситы ударили по израильской военной базе
11 ноября, 11:14
 
В миреКрасное мореЙеменАравийское мореАнсар АллаСША
 
 
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