Хуситы заявили об атаках на корабли США в Красном и Аравийском морях
Хуситы заявили об атаке на эсминцы США в Красном море с использованием ракет
Эсминцы ВМС США. Архивное фото
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ДОХА, 12 ноя — РИА Новости. Бойцы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) атаковали американский авианосец "Авраам Линкольн" в Аравийском море и два эсминца — в Красном, сообщил военный представитель движения Яхьи Сариа в Telegram-канале.
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"Ракетные и беспилотные Военно-воздушные силы Вооруженных сил Йемена провели с помощью Всевышнего две качественные военные операции. Первая была нацелена на находящийся в Аравийском море американский авианосец "Авраам Линкольн" с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский противник готовился провести враждебную операцию против нашей страны", — отметил он.
По словам Сариа, действия хуситов увенчались успехом, а якобы планировавшуюся атаку на Йемен удалось сорвать.
Вторая операция была направлена против двух эсминцев США в Красном море. Ее удалось "успешно осуществить с помощью беспилотников и баллистических ракет", заявил Сариа. По его словам, обе атаки продолжались восемь часов.
Шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть Йеменского побережья Красного моря, на фоне конфликта в секторе Газа заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом хуситы подчеркнули, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
В свою очередь, США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета движения "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством.
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